След атаката срещу Кремъл: Москва готви ответен удар

Киев извърши опит за нанасяне на удар с дронове по Кремъл, но атаката е била успешно отблъсната и президентът Владимир Путин е невредим, съобщи днес пресслужбата на руския президент, цитирана от ТАСС.

"Тази нощ киевският режим се опита да нанесе удар с дронове по кремълската резиденция на президента на Руската федерация", заявиха от Кремъл.

Според пресслужбата на държавния глава "два безпилотни самолета са били насочени към Кремъл".

"В резултат на навременните действия, предприети от военните и специалните служби с използването на системите за радиолокационен контрол, апаратите бяха изведени от строя", подчертават от Кремъл.

Москва разглежда случилото се като планиран терористичен акт и покушение срещу Путин в навечерието на Деня на победата, допълват от пресслужбата. В тази връзка Кремъл заяви, че руската страна е готова и си запазва правото да предприеме ответни действия "когато и където сметне за необходимо", се казва в изявлението.

Руският президент Владимир Путин не е пострадал и продължава да работи както обикновено след опита на Киев за терористичен акт в Кремъл, посочват от пресслужбата. Агенция "РИА Новости" съобщи, че по време на опита за атака срещу Кремъл Путин не е бил там, а се е намирал в резиденцията си в Ново Огарьово.

Според очевидци през нощта в небето над Кремъл са се виждали искри и стълб дим, а след инцидента край стените на Кремъл са се появили хора с фенерчета.

Жителите на къщи на улица Серафимович чули пукот, който „приличал на гръм“, след което осветлението на сградите на Кремъл било изключено за известно време.

Въпреки нападението плановете за провеждане на парад на Червения площад на 9 май остават, каза говорителят на президента Дмитрий Песков пред "РИА Новости".

В социалните мрежи се появи видео от момента на удара.

Reportedly, this is the moment when a drone hit the Kremlin. pic.twitter.com/MiUob8fSV9