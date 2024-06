Агресивни чайки нападат във Варна и Бургас, отправят се към София и Пловдив

Постоянни жители и летовници във Варна и Бургас са вдигнали ръце от агресивни чайки и гларуси, които без страх нападат хора за храна. В морската ни столица настояват общината да вземе крути мерки, с които да се ограничи свръхпопулацията от пернати.

Последните няколко години двата най-големи града по Черноморието ни гъмжат от птици, а поведението им клони към агресивно. Все по-често гларуси и чайки се спускат и отмъкват закуски от ръцете на плажуващите.

От Българското дружество за защита на птиците смятат, че увеличеният брой се дължи на изобилието от храна.

"Настояваме за химически кастрации и навсякъде да се сложат херметически затварящи се контейнери, които няма да им позволяват да ровят и късат пликовете с отпадъци. Има дни, в които градът ни прилича буквално на коптор. Боклуци навсякъде, остатъци от разлагаща се храна, неприятна миризма и все повече птици във въздуха", коментира Иван Михайлов от Варна.

Аналогична е и ситуацията в Бургас.

"От красив символ те се превърнаха в нахални натрапници, вечно гладни, досадни, агресивни. По нищо не се различават от гълъбите, които сеят всевъзможни зарази", заяви Наташка Пейчинова от Бургас.

Орнитолози съобщават, че чайки се наблюдават на нетипични за тях места в България. Те все по-често гнездят в София и Пловдив. Изобилието от храна в столицата и града под тепетата вероятно е причина те да мигрират.

"В София и Пловдив хората могат да се радват - там поне птиците си летят високо, а не се спускат нахално в ръцете и краката, докато се разхождаш", шегува варненец в социалните мрежи.

Заради нашествието от грабливи птици някои фирми вече предлагат машинки за прогонване на пернатите. Проверка на "Труд" показа, че устройството, което дразни чайките и ги кара да летят надалеч, се търгува в диапазон от 50 до 100 лв. в зависимост от марката. Джаджата работи на принципа на ултразвук, който не понася както на гризачите, така и на птиците.

"Ако имaтe пpoблeми c чaйĸи, глapycи или дpyги птици, ĸoитo нapyшaвaт cпoĸoйcтвиeтo ви и ocвeн тoвa ca пpeнocитeли нa бълxи, ĸъpлeжи, ĸoĸoшинĸи и мнoжecтвo зapaзи, нe ce ĸoлeбaйтe дa ce cвъpжeтe c нac. Πpи пpoблeми c пoдoбни птици, мoжe дa пopъчaтe и зaĸyпитe oт caйтa ни ypeди и cpeдcтвa зa пpoгoнвaнeтo нa чaйĸи или зa зaщитa oт глapycи", гласи реклама в сайт за борба с грабливите чайки.

"Виждал съм как гларус поглъща цяла гарга с няколко преглъщания. Направо се изумих, че е възможно", коментира на свой ред Кирил Кънев. "Гларусите са голяма напаст. И не убиват само гълъби и други по-малки птици. Нападат и котки, катерици и т.н. Щъркелите също имат подобни навици", пише Ивета Пламенова.



Плевенчани и шумналии също алармират за разрастваща се популация от гларуси. Жителите на Плевен и Шумен настояват местните власти незабавно да разработят план за действие, докато положението не е излязло от контрол, подобно на Варна и Бургас.



