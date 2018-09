Джоан Уоли пред Dnes.bg за куража, властта, отмъщението

Този септември в ефира на Epic Drama ще дебютира новата екранизация на легендата за един от най-великите литературни герои – Беоулф. Началото ще бъде поставено на 14 септември, от 22:00 часа, с два епизода.

Във фентъзи поредицата в 12 части "Беоулф: Завръщане у дома", в главната роля е Кийрън Бю (Warrior, Da Vinci's Demons), който си партнира с утвърдени актьори като Уилям Хърт (Humans, Damages, Avengers: Infinity War, A History of Violence на Кроненбърг) в ролята на Хротгар и Джоан Уоли (Wolf Hall, The White Princess, The Borgias, Уилоу) като Реда.



Действието се развива в митичните Шийлдландс, място очароващо и опасно, из което бродят както хора, така и фантастични създания. Това е сериал за кураж, предателство, отмъщение, вярност, власт, човек срещу пустощ и любов.

Със съдействието на Epic Drama, Dnes.bg ви среща с актрисата Джоан Уоли, която сподели повече за сериала, нейната героиня Реда, както и подробности от снимачния процес.

- Разкажи ни повече за твоята героиня, коя е Реда?



Реда е съпруга на великия пълководец Хротгар (Уилям Хърт), който току-що е починал, така започва сериалът. Той е бил Тан на Херот, област в Шийлдландс. Те са имали добра връзка и тя е имала власт по задкулисен начин. Той много е ценял Реда, заради интелекта и мъдростта й. Осланял се е на нея и са били истински равнопоставени. Намирали са сили един у другиго, а също ужавение и доверие.



В следствие на смъртта му, сега Реда е на власт. Но за нея никак не е лесно да носи кралската корона. Това не е обичайно за жена и има хора, на които никак не им харесва. Но това е волята на Хротгар. Не е лесно, обаче, да седнеш на неговия трон. Има подводни камъни, нужна й е подкрепата на другите лидери в Шийлдландс, за да може тя да осигури напредъка на Херот.



Интересното в това да играеш Реда е, че тя всъщност не знае какво прави. Всичко е много задкулисно. Да излезе под светлината на прожекторите не й е комфортно, не е убедена, че го иска. Тя има идеали, в които вярва, и неща, които иска да прокара.



Когато Хротгар е бил жив, е било по-лесно, защото са се борили заедно, имали са визия за бъдещето, а той чудесно се е справял с това да бъде в гланата роля. Сега, обаче, трябва да се справя сама. Много е интересно да я наблядаваш как се справя със ситуацията, особено предвид факта, че е жена. С никого не й е лесно. Нищо не е лесно или просто. Нейната опора вече я няма. Много й е трудно.

- Воините се борят за власт. Това вариант ли е за нея?



Тя не е воин, но не и страхливец. Може и да бъде подложена физическо изпитание. Кой знае? Има жени-воини, но тя не е свикнала да бъде такава.



Реда и синът й Слийн също имат много сложна връзка. На Слийн не му харесва, че тя става тан. Искал е титлата той. Възникват затруднения. И, разбира се, цялата история на семейството на Хротгар с Беоулф (в ролята Кийрън Бю – четете интервю с него в Tialoto.bg в сряда - б.р.). Има вярност и любов, но и дълбко заровен гняв и негодувание.



- Какво е отношението на Реда към завръщането на Беоулф?



Изобщо не й харесва, че Беоулф се е върнал. Но същевременно се нуждане от него и изключителните му познания. Слийн изобщо не е готов за това. Тя е права по този въпрос. Пред Реда има предизвикателства, с които Беоулф може да й помогне. Тя много добре знае кой е той. Беоулф има много качества и Реда дълбоко уважава това.”



- Хареса ли ви работата с Кийрън Бю?



Кийрън е роден за ролята на Беоулф. Той е чудесен и има такава топлота, която блести. Неговият герой е почтен човек. И понеже има опит с фехтовката, всичките сцени с боеве му идат отръки. Изумително е. Той просто е Беоулф. Не мога да си представя никой друг в тази роля. Кийрън просто е толкова добър актьор и просто ти се иска да го гледаш. И освен това е забавен. Удоволствие е да се работи с него, а и с останалите. Всички имат чувство за хумор, защото в тоя вятър просто не може да се работи иначе.“



- Как ти се видя Херот, там в отдалечения Даръм?



Първата ми мисъл беше: "Искам да си ходя! Ужасно е студено!". После от екипа ми дадоха термо бельо и хубава топла роба и всичко се промени. Това е част от работата. Може да ти е ужасно горещо или ужасно студено. Когато вали, камерата не снима добре. Мокриш се, обаче зрителите не разбират. Просто трябва да се справиш. Всъщност, когато за пръв път видях Херот, направо се потресох. Не можех да повярвам какво са направили. Бяха постоили наистина изумителен декор, високо, в изоставена кариера в област Даръм. Невероятно е. Изключително. По същия начин се почувствах, когато за пръв път отидох на интериорната снимачна площадка в Блинт в Нортъмбъланд. Първите дни са ужасни, просто защото не познаваш никого, носиш странни дрехи и всичко не е съвсем по местата си. И тогава влязох в личните покои на Реда в Херот и те просто бяха изумително красиви. Позлатени стени със стълбища достигащи до огромни златни врати...

Обикновено като си на снимачна площадка, отваряш вратите и отвън има само скеле и строеж... Тук, обаче, като отвориш вратите, не можеш да повярваш на очите си. Мислех, че ще видя скелето, а нататък има две страхони стаи – Залата с Картата и Залата за Пиршества. Направо се смаях! Смайващо е да си там и определено ти улеснява актьорската работа. Зареждаш се от това. На екран ще е направо зашеметяващо.



- Как ти се струва начина, по който изглежда Реда?



Реда е тан, затова трябва да има повече одежди от всеки друг. Костюмите са красиви. Дизайнерът на облеклата Ралф Уийлър-Хоулс е използвал наистина невероятно материи, много ми харесва как е отграничил различните групи и племена.



- Смъртта част ли е от живота в Шийлдландс?



В тези времена, смъртта е нещо, което отминаваш, то е част от нещата. Фолклорът е нещо, толкова важно. В първи епизод има разказвач, който разказва на децата за смъртта на Хротгар, как той я е срещнал, колко е важно как ще умреш. Това е последният дар на Хротгар за тях. Такива истории са превръщат в легенди и те са ни важни. Те стават идеали, които предаваш от своя свят в този на децата си, и на техните деца. Те са устойчиви и се разпространяват все повече и повече.

Много интересни са взаимоотношенията между героите. Това е време на огромен преход за Херот и за Шийлдланд. Взаимоотношенията отразяват това, което се случва в света. Има ги, разбира се, и чудовищата и пейзажите, които ще изглеждат внушително на екрана. И макар това да е фантастичен свят, не се изисква много да помислиш, че случващото се в "Беоулф: Завръщане у дома" е приложимо и към днешния свят.