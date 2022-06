Bulgaria ON AIR е сред лидерите в престижна класация на "Ройтерс"

Националната политематична телевизия Bulgaria ON AIR е сред водещите медии в класацията за достигане до публиката. Това е изводът в годишния доклад на Института за изследване на журналистиката "Ройтерс" към университета в Оксфорд.



Медията се нарежда на шесто място, като изпреварва дори утвърдени с десетилетия медии като БНР. Уебсайтът на телевизията също се утвърждава като един от най-търсените онлайн канали за информация, показва още докладът.



За поредна година Bulgaria ON AIR попада в престижната класация. Тазгодишното отличие съвпада и с отбелязването на 10-годишнината от старта на Bulgaria ON AIR в България. По този повод през пролетта националната политематична телевизия отпразнува своята годишнина с модернизиране на студиото си, технологични обновления и преминаване в излъчване на програмата си в HD формат.