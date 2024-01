Джо Байдън пак се изгуби, добре че Джил го спаси

Джо Байдън изглеждаше напълно изключил в края на първата си предизборна реч за 2024 г. в петък вечер. 81-годишният президент току-що беше завършил речта си във Вали Фордж в Пенсилвания, където Джордж Вашингтон организира армия за битка с британците през 1777 г. Той се обърна да напусне сцената, но отново умът му го предаде.

За щастие на близо беше съпругата му Джил, който се втурна към него, прегърна го и го хвана за ръката, за да го изведе от сцената.

Когато се приближи до съпруга си, първата дама сякаш прошепна нещо в ухото му, но умно успя да избегне втурачените телевизионни камери, които записваха неудобния момент.

След това д-р Джил се опита да изведе съпруга си от сцената. Но съпруга й внезапно се обърна към тълпата и започна да говори отново, през музиката на излизане, която вече звучеше от високоговорителите.

"Разбирам силата!" каза Байдън. "Много ви благодаря на всички..." каза той, преди музиката да го заглуши.

Това беше първото публично събитие на Байдън след ваканцията му на Карибите.

Байдън, най-възрастният президент в американската история, когато встъпи в длъжност през 2021 г., се сблъска със съмнения от експерти и социологически проучвания дали все още е годен да ръководи.

Възрастта на демократа се превърна в проблем, тъй като той се стреми да бъде преизбран през ноември, като администрацията му използва стратегия за "опаковане във фолио с мехурчета", за да го спре да изпадне публично.

Към президента многократно са били отправяни въпроси относно годността му за поста, като социологически проучвания и експерти твърдят, че това е огромен проблем с по-малко от единадесет месеца до изборите през 2024 г.

Някои от служителите му все още вярват, че той се нуждае от защита, като е изготвена нова стратегия, за да го спре да пада или да се изгуби на сцената, както е правил в много случаи.

