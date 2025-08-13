Новите студентски такси е възможно да отблъснат студентите

Висшето образование е на фокус това лято, най-вече заради увеличените такси, приема с математика и намалените бройки за икономика.

"Хубавата новина за всички университети е, че държавната субсидия се увеличи три пъти, което предизвика проблемът с платеното обучение, тъй като има една формула, по която се изчисляват таксите за платено обучение - те не могат да по-ниски от държавната субсидия. Така че след като се вдигне държавната субсидия, трябва да се вдигне и таксата”, каза в предаването “България сутрин” проф. д-р Димитър Димитров.

Той е на мнение, че проблемът са го създали политиците и то не от вчера, а от няколко дни. “Причината - непрекъснатите избори, липса на парламент, липса на бюджет. Университетите разбраха за бройките си, за субсидиите си май-юни месец", каза ректорът на УНСС.

Проф. Димитров поясни, че в УНСС има около 1500 души, които са на платено обучение.

"Не знам как ще реагират, когато обявим новите такси. За някои политически направления, право, администрация увеличението за тези, които сега приемаме, ще бъде в размер на 200-300 лв., а за икономика ще бъдат допълнително около 700-800 лв. Вероятно някои ще се откажат. Добре беше, че МОН, министърът на образованието и депутатите реагираха много бързо, като сложиха ограничение върху вдигането на таксите", допълни проф. д-р Димитров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Ректорът на УНСС изрази мнение, че е добре бюджетната процедура да бъде навреме.

Специалностите "Киберсигурност" и "Криптоикономика" са изцяло платени, защото там интерес - хората се записват без да се притесняват от таксата. Има бакалавърска и магистърска специалност.

“Това е реален процес и бизнес, в който хората искат да се развиват. Има няколко програми, които са свързани с изкуствения интелект. Нашите студенти са по-иновативни и по-напреднали в някои неща. Партнираме си с водещи университети от Англия, Франция, Нидерландия", подчерта проф. д-р Димитър Димитров.

