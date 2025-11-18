БСП настоява за изплащането на коледни надбавки за пенсионерите

БСП настоява за изплащането на коледни надбавки за българските пенсионери. В навечерието на най-светлите празници държавата е длъжна да покаже отношение и солидарност към хората, които са градили съвременна България, съобщиха от партията.

Над 2 милиона пенсионери в България живеят с ограничени доходи, затова правителството, с активното участие на БСП, продължава усилията си за облекчаване на натиска от инфлацията и повишаването на цените на основни стоки и услуги. Коледната добавка не е милостиня, а жест на уважение и подкрепа, са на мнение социалистите.

Предлагаме да бъдат предвидени средства за еднократна коледна добавка към пенсиите през декември. Това е навременна и напълно оправдана мярка в подкрепа на възрастните хора. Българските пенсионери заслужават достоен живот, топъл дом и сигурност.

Подкрепяме и инициативата добавките за Коледа и Великден да бъдат трайно регламентирани в закон – като израз на държавната грижа и социалната солидарност, която не бива да зависи от моментната политическа обстановка. Това е необходима стъпка към устойчиво и достойно отношение към най-възрастните членове на нашето общество.

Предложението дойде от депутатът от ГЕРБ Деница Сачева.

"Темата за коледните добавки не може и не трябва да е пореден повод за разделяне на обществото. Това написа депутатът от ГЕРБ Деница Сачева в профила си във Facebook. Тя предложи коледните надбавки да бъдат разписани със закон", заяви тя.

Няма социален министър, който да не иска коледни добавки. Има сериозна логика в искането на Деница Сачева законово да бъдат определени коледните и великденските добавки. Това заяви социалният министър Борислав Гуцанов и изрази увереност, че ще бъдат обсъдени добавки и за тази Коледа.

По-рано лидерът на ДПС-Ново Делян Пеевски начало съобщи, че с писмо до министъра на финансите Теменужка настоява правителството да осигури с постановление изплащане на коледни добавки за пенсионерите. Надбавката да бъде размер на 110 лв., което е с 10 лв. повече спрямо 2024 г.

Парламентарната група на "ДПС - Ново начало" ще дари заплатите си за декември като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки на българските пенсионери..