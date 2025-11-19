Радев за решението на КС: Победа на правото над произвола на политическата класа

Президентът Румен Радев направи коментар след решението на Конституционния съд, че Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане в пленарна зала предложението на президента за референдум за еврото.

"Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа. Тези решения са задължителни и имат обратно действие, като ясно установяват, че председателят на Народното събрание не може да отклонява предложения на субект, овластен от закона", коментира Радев.

Според него действията на парламента днес представляват фарс и ново закононарушение по същия казус.

"Това, което се случва тази сутрин в парламента, е фарс – ново закононарушение по същия казус. Оправданията, че предложението не може да бъде внесено и гласувано в пленарна зала, са неверни. Моите мотиви не са върнати, те остават в деловодството", допълни държавният глава.

На 13 май президентът е получил единствено препис от разпореждането на председателя на НС, като неговите предложения и мотиви продължават да бъдат налични в парламента.

Радев призова народните представители да се обърнат към деловодството и да внесат предложението за гласуване: “Мога да им помогна с входящия номер, за да вземат моето предложение и моите мотиви, да ги внесат в пленарна зала и да ги гласуват. Те трябва ясно да се произнесат – ще се съобразят ли с волята на хората или ще я пренебрегнат”, добави държавният глава.

Радев изрази съжаление, че този парламент вместо закони създава беззаконие, скандали и отвращение.