Пеевски поиска 110 лв. коледни надбавки за пенсионерите, от ДПС даряват заплатите си

Лидерът на ДПС- Ново начало Делян Пеевски настоява да се осигурят по 110 лева коледни надбавки за пенсионерите. Той е изпратил писмо до финансовия министър с искането си. Той също така обяви, че депутатите от ДПС-НН ще дарят декемврийските си заплати

Пеевски е поискал от финансовия министър Теменужка Петкова правителството да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите, в размер на 110 лв. (със 10 лева повече, спрямо 2024-та година).

Депутатите от ПГ на ДПС-НН ще дарят 12-тата си заплата за тази година като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки на българските пенсионери.