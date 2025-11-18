IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пеевски поиска 110 лв. коледни надбавки за пенсионерите, от ДПС даряват заплатите си

Партията е изпратила писмо до Теменужка Петкова

18.11.2025 | 12:20 ч. Обновена: 18.11.2025 | 12:28 ч. 66
Снимка: БГНЕС

Лидерът на ДПС- Ново начало Делян Пеевски настоява да се осигурят по 110 лева коледни надбавки за пенсионерите. Той е изпратил писмо до финансовия министър с искането си. Той също така обяви, че депутатите от ДПС-НН ще дарят декемврийските си заплати

Пеевски е поискал от финансовия министър Теменужка Петкова правителството да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите, в размер на 110 лв. (със 10 лева повече, спрямо 2024-та година).

Депутатите от ПГ на ДПС-НН ще дарят 12-тата си заплата за тази година като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки на българските пенсионери.

