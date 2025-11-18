Новите „оръжия на Страшния съд“ на Путин: „Летящ Чернобил“ е способен да унищожи Великобритания

Западните страни са изправени пред „мрачна реалност“ след предупреждението на руския президент Владимир Путин за нова ядрена подводница, пише Daily Express.

Путин тихо натрупва арсенал в рамките на военната машина на Русия, предназначен не за да спечели война в Европа, а за да унищожи цели нации с натискането на един бутон.

Руските учени продължават да разработват редица плашещи ядрени системи, които приличат повече на апокалиптична фантастика, отколкото на съвременна военна реалност. Те разработват колекция от супер оръжия, предназначени да сплашат света и да го накарат да бъде предпазлив, но това не са просто бомби и ракети.

Те включват подводни дронове с ядрено задвижване, крилати ракети с реакторно задвижване, хиперзвукови атакуващи превозни средства и дори подозирани космически способности, за които американските служители предупреждават, че в най-лошия случай могат да заслепят сателитите и да потопят съвременните общества в мрак за секунди.

Ако трябва да вярваме на командирите от Кремъл за тяхната апокалиптична торпила „Посейдон“, детонацията би изпратила колосална стена от облъчена морска вода, която би се разбила върху крайбрежните градове и военноморските бази във Великобритания и в целия Запад.

Десетилетия наред Вашингтон и Москва разчитаха на взаимно възпиране и прецизни договори за контрол над въоръженията,

за да гарантират, че никой няма да пресече границата. Много договори бяха отхвърлени или са напълно мъртви, а военните канали за комуникация са напрегнати. Русия е във война в Европа и многократно размахва ядрената сабя. Всеки път, когато Кремъл обявява напредък по едно от така наречените си непобедими оръжия, военните и дипломатите в Запада си разменят погледи, които казват ясно: светът е по-близо до ядрена опасност, отколкото някога от 1962 г. насам.

Може би най-тревожното от всичко е оръжие, което Русия нарича "Посейдон". Западните официални лица обикновено се отнасят към него с предпазливост, подчертавайки, че точните данни за неговите характеристики не са публични. Но общите му очертания са приети, защото самият Путин ги е описал. "Посейдон" е подводен дрон с ядрено задвижване и ядрена способност с размерите на малка подводница. Руските държавни медии и официални лица твърдят, че той може да измине хиляди километри под вода, направляван от изкуствен интелект, преди да се взриви в близост до вражеските брегове. Анализаторите казват, че на теория такава експлозия може да предизвика масивен радиоактивен прилив във вътрешността на сушата, изпращайки огромни цунами вълни, които могат да опустошат градове.

Като че ли това не е достатъчно, миналата събота Путин представи новата си ужасяваща ядрена подводница, която е построена да превозва "Посейдон". Казват, че Хабаровск е струвала 1 милиард лири и има водоизместимост от 10 000 тона. Министърът на отбраната на страната, Андрей Белоусов, който наблюдаваше представянето, каза:

"Тежкият ракетен крайцер с ядрено задвижване „Хабаровск“ се пуска от известната корабостроителница „Севмаш“. Оборудван с подводни оръжия и роботизирани системи, той ще ни позволи успешно да охраняваме морските граници на Русия и да защитаваме националните й интереси в различни части на световните океани.“

Над вълните се разкрива втори ужас

– докато САЩ някога се отказаха от изследванията в областта на ядрените крилати ракети като прекалено опасни, Русия продължи напред. „Буревестник“, известен като „Летящият Чернобил“, оръжие с „неограничен обсег“, както го нарича Путин, е проектиран да лети с помощта на миниатюрен ядрен реактор, според руски официални лица. През октомври Путин заяви, че Русия е постигнала „ключови цели“ в ново изпитание. Генерал Валерий Герасимов добави, че ракетата е летяла в продължение на няколко часа, изминавайки разстояние от почти 87 000 мили, и добави, че „това не е границата“.

След това идва границата, която трябваше да бъде защитена от договор: космосът. През февруари 2022 г. Русия изстреля спътник, наречен Cosmos-2553, в орбита, толкова висока и изпълнена с радиация, че анализаторите веднага забелязаха необичайния му профил.

Руското министерство на отбраната заяви, че тества оборудване, но американски официални лица по-късно съобщиха, че спътникът може да е свързан с експерименти за бъдещо ядрено противоспътниково устройство. Американското разузнаване заяви публично, че счита, че Русия проучва космически ядрени възможности, твърдение, което Кремъл отрича.

В орбита руски източници и местни коментатори описват програма, която би дала на Москва силата да заслепи и парализира съвременното общество отгоре. Анализатори, близки до Кремъл, говорят за орбитална способност, която би взривила вражеските линии и изпепелила сателитите, изключила GPS и военните мрежи и потопила цели региони в мрак без нито един удар по земята.

Това ефективно би превърнало космоса в театър, където съвременната цивилизация може да бъде изключена за секунди. Последният път, когато ядрено устройство детонира на голяма височина, по време на теста Starfish Prime през 1962 г., уличното осветление в Хавай, намиращ се на стотици километри разстояние, престана да функционира.