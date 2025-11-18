Четирима от всеки петима украинци, призовани в армията, бягат от военните учебни центрове, заяви високопоставен депутат в Киев, докато силите на Украйна се опитват да сдържат настъпващата, превъзхождаща ги по численост и въоръжение, руската армия.

Докато в първите месеци на пълномащабното нахлуване на Русия имаше опашки във военните наборни центрове, много от тези доброволци сега са мъртви, ранени или емоционално изтощени, а Украйна се бори да запълни пропуските на фронта.

„Скоро ще има толкова хора, които са изоставили частите си, колкото има в нашата армия. Осемдесет процента от новобранците сега бягат от учебните центрове“, каза Роман Костенко, секретар на комисията по сигурност, отбрана и разузнаване на украинския парламент. „Страната не прави нищо, за да ги върне или да създаде такива условия, при които да се страхуват да бягат“, каза Костенко, който е и награден полковник от специалните сили, пред украински онлайн новинарски канал в събота.

В понеделник войските на президента Путин бяха на прага на превземането на Покровск, ключов град в Донецка област в Източна Украйна. Руската армия също така постига бавен, но стабилен напредък в Харковската и Запорожката област. Най-малко петима души бяха убити в Украйна при руски въздушни удари през нощта в неделя, докато Москва засилва атаките си срещу енергийната инфраструктура на страната преди зимата.

Повече от 280 000 случая на дезертьорство от украинските въоръжени сили или самоволно отсъствие от военни части са регистрирани от началото на инвазията през 2022 г., според главния прокурор в Киев. Тази година са повече, отколкото през 2022-2024 г. взети заедно, докато миналия месец беше поставен рекорд от над 21 000 случая.

Докато цифрите бяха посрещнати с ужас в Украйна, официални лица подчертаха, че не всеки случай представлява войник, който е избягал. Александър Федиенко, депутат от партията „Слуга на народа“ на президента Зеленски, заяви, че половината от случаите могат да се отнасят до войници, които са били обвинени в бягство повече от веднъж, докато други включват войници, изчезнали в битка.

Дезертьорството в Украйна се наказва с до 12 години затвор по време на война, докато самоволното престъпление носи максимална присъда до десет години. Въпреки това, само около 5% от случаите стигат до съда, според данни от отворен източник, цитирани от Александър Коваленко, украински военен анализатор.

Критиците твърдят, че украинското ръководство не е направило достатъчно, за да привлече нови попълнения и че тактиката му за използване на наборни офицери за арестуване на мъже по улиците увеличава социалното напрежение. Съгласно военното положение, въведено в началото на инвазията, почти всеки, който е бил мобилизиран за военните усилия, доброволно или не, трябва да остане в армията до края на конфликта.

Младите отиват в Европа

Украйна забрани на мъжете на възраст от 18 до 60 години да напускат страната в началото на войната, но реформите, въведени от Зеленски през август, означават, че тези под 23-годишна възраст вече могат да пътуват в чужбина. Мярката имаше за цел да попречи на родителите да изпращат синовете си извън страната преди 18-ия им рожден ден, но вместо това предизвика масово изселване. Около 100 000 млади украински мъже са напуснали страната през последните три месеца, много от които се насочват през Полша към Германия, според данни на полската гранична охрана, цитирани от Politico.

Ситуацията породи напрежение между Киев и правителството в Берлин, което е обезпокоено, че антимигрантските настроения биха могли допълнително да увеличат подкрепата за благоприятната за Кремъл партия „Алтернатива за Германия“ (AfD).

В телефонен разговор миналата седмица германският канцлер Фридрих Мерц каза на Зеленски да спре потока от украински бежанци.

„Помолих украинския президент да гарантира, че младите мъже, по-специално от Украйна, няма да идват в Германия във все по-голям брой, а по-скоро ще служат в собствената си страна. Те са необходими там“, каза Мерц.

Радослав Сикорски, полският външен министър, заяви, че Варшава трябва да спре да изплаща помощи на мъже украинци във военна възраст, за да ги насърчи да защитават страната си. Въпреки че поляците приветстваха украинските бежанци в началото на инвазията, негодуванието нарасна с напредването на войната и престъпленията, мотивирани от омраза срещу украинци, се увеличиха рязко от миналата година, според полицейската статистика.

Зеленски, който е подложен на критики у дома заради корупционен скандал, проведе среща за повишаване на морала в понеделник в Париж с президента Макрон, където двамата лидери подписаха споразумение Украйна да придобие до 100 френски изтребителя Rafale и друга техника, включително дронове. Доставката на Rafale, считани за най-мощните изтребители на френските военновъздушни сили, е планирана за Киев едва в рамките на следващите десет години.

В Москва Кремъл определи Михаил Касянов, първия министър-председател на Путин, като „екстремист и терорист“ в последния си ход срещу опозиционното движение в изгнание. Касянов беше министър-председател през първите четири години от управлението на Путин, преди да бъде уволнен само седмици преди да си осигури втори мандат през 2004 г. Оттогава е в опозиция.