Взеха му и "Шкода"-та: Депутатите забраниха на Радев да се вози в личен автомобил

Президентът Румен Радев вече няма да може да се вози на личната си кола, реши парламентът на първо четене с промени в Закона за НСО.

Минаха два от общо трите внесени законопроекта. Единият е на "ДПС - Ново начало", които забраняват физически лица да прехвърлят личните си коли на НСО, както и такива да бъдат оборудвани със системи за специален режим на движение. Другият е на Министерският съвет, който задължава НСО да прехвърли колите, които возят държавния глава, на президентската институция. Преназначени ще бъдат и служителите, които го возят.

"Това не трябва да се превръща в пошла и евтина пропаганда за лица, които на пръв поглед се отказват от своята охрана, но предоставят личен автомобил, с който доскоро са пренасяли буркани от съседно село до вкъщи, същият автомобил да бъде окичван като коледна елха и придружен от десетина мерцедеса да излагаме държавата и на село, и пред чужденците, които посещават България. Разбира се, не можем да забраним на никого да се излага, но когато става въпрос за лице, което е оправомощено с висока представителна власт, вече излага и държавата. Българската държава има достатъчно средства да осигури на своите представителни органи охрана и автомобили, затова мисля, че тази забрана е съвсем логична и в правилна посока", обоснова предложението на ДПС-НН депутатът Хамид Хамид.

Третото предложение беше на Златан Златанов от "Възраждане" и предполагаше НСО вече да не пази депутатите. Сега има законова възможност при конкретни заплахи за сигурността на народен представител да му бъде назначена охрана от НСО след изрично решен

"През последните години необосновано се използва ресурс на НСО за лидери на партии като Делян Пеевски, Ахмед Доган и Бойко Борисов без реална необходимост от предоставяне на такава охрана. Това е разхищение на публичен ресурс и поражда напрежение в обществото", обоснова се Златан Златанов.

Радулов обясни, че колите на НСО са стари и се усъмни, че вероятно именно старите автомобили ще се прехвърлят към президентската институция. Освен това според него служителите на НСО няма да се откажат от първата си категория труд във военизираната служба, за да станат държавни служители шофьори на администрацията на "Дондуков" 2.

България е парламентарна република, не президентска. През годините народните представители са ползвали транспорт, управляван от НСО. ГЕРБ в лицето на Цецка Цачева през 2012 г. забрани НСО да вози народните представители, каза Лъчезар Иванов.