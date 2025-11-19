IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха близо 12 000 "маркови" стоки на Митница Русе

Ментетата са открити в камион, пътуващ от Турция за Полша

19.11.2025 | 11:42 ч. 2
Агенция Митници

Митничари задържаха 11 767 текстилни изделия и чанти с лога на известни търговски марки на Териториална дирекция Митница Русе при проверка на товарен автомобил, съобщиха от Агенция "Митници".

На 14.11.2025г. на околовръстен път на Видин митнически екип спира за проверка товарна композиция от влекач и полуремарке с полска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя износна декларация за превозваната стока – текстилни изделия, от Турция през България за Полша.

Водачът и товарният автомобил са съпроводени до Митническо бюро Видин, където е извършено разтоварване и сред декларираната стока са открити 11 767 текстилни изделия и чанти, носещи словни и фигуративни изображения на световно известни търговски марки. За стоките са възникнали основателни съмнения, че се превозват в нарушение на права върху интелектуалната собственост, поради което са иззети. 

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.

