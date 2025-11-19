Божанков за върнатия референдум: Киселова направи необходимото

Депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков защити действията на доц. Наталия Киселова, която в качеството си на председател на Народното събрание не прие за обсъждане внесения от президента Румен Радев референдум за присъединяването на България към еврозоната.

“Наталия Киселова направи правилното за България като върна на президента Радев една явна провокация, един категоричен опит България да бъде спряна по пътя си към еврозоната. Решението на Наталия Киселова, въпреки всички критики към нейната работа, а тя наистина като председател подлежи на страшно много критика в работата си, трябва да ѝ признаем едно – в онзи момент направи това, което е правилно за България, тя върна на президента Радев една явна провокация, един категоричен опит България да бъде спряна по пътя си към еврозоната", коментира Божанков в кулоарите на парламента.

"Оттук нататък, ако президентът Радев внесе нов референдум, въпросът вече е ясен и разрешен. Ако го направи, вече имаме решение на КС, което ясно разрешава въпроса. Не може председателят да го преценява. Към онзи момент обаче такова решение нямаше", подчерта депутатът.

Вчера Конституционният съд реши, че председателят на Народното събрание няма право да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум. Така решението на Наталия Киселова да отклонила предложението на президента Румен Радев за референдум с въпрос "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 г.?" е било неправомерно.