IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

Челен удар взе жертва на пътя Пазарджик – Белово

Тежката катастрофа е станала тази сутрин

14.08.2025 | 09:15 ч. Обновена: 14.08.2025 | 10:47 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Тежко пътнотранспортно произшествие със загинал е станало тази сутрин в Пазарджишко.

Инцидентът е възникнал на пътя Пазарджик-Белово.

Челно са се ударили два автомобила между селата Звъничево и Ковачево.

Пътят е затворен. В момента на място тече оглед. Има екипи на полицията и пожарната, съобщи bTV. 

Временно е ограничено движението при км 182 и в двете посоки по път I-8  Белово – Пазарджик в участъка Лозен – Звъничево в района на Звъничево поради ПТП, съобщиха от пътната агенция.

Обохдният маршрут е по път III-8402 Септември – Злокучене, по общински път Злокучене – Ковачево – Звъничево и обратно.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа Пазарджишко
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem