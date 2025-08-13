Сачева с предложение: Родители на ученици да работят онлайн през лятото

Председателят на социалната парламентарна комисия Деница Сачева ще предложи законови промени, с които и родителите на ученици от 8 до 12 години да имат право на гъвкаво работно време през лятната ваканция.

"И аз, като много майки, прекарвам ваканцията гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това, знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно. Много родители пишат и на мен, и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, че през лятото се изправят пред огромни трудности с грижата за децата си”, се казва в съобщението на Сачева в социалната мрежа Facebook.

Така и родителите на деца между 8-12 години също ще имат право да предложат писмено на работодателя да промени за определено време продължителността и разпределението на работното им време или да преминат към работа от разстояние, както и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения., пише в мотивите си Сачева.

Тя добавя, че предложението ѝ е в съответствие с мерките за подобряване на демографската ситуация.

В момента Кодексът на труда предвижда родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст да може писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време.

Председателят на социалната комисия уточнява, че ще внесе промените в първите дни на септември. Сачева добавя, че предлага идеята си първо във Фейсбук, за да чуе мнението на хората. Председателят на социалната комисия пита последователите си дали я одобряват, както и какво биха добавили или променили.