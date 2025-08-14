“Циркът“ на Джей Ди Ванс се мести в Шотландия: Вицето играе голф с мощна охрана

Циркът около семейната почивка на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс във Великобритания се премести от Англия в Шотландия - където той беше видян тази сутрин да играе голф на едно от игрищата на президентът Доналд Тръмп.

Смята се, че вицепрезидентът е отседнал в луксозно имение в Еършир, районът, който според него предците му са напуснали през 17-ти век, за да помогнат за основаването на САЩ. Carnell Estates разполага с кула от 14-ти век и луксозно имение, скрити в градините му, както и с над 2000 акра паркова площ.

Мястото е популярно сред ВИП личности, като Брад Пит е отсядал с тогавашната си съпруга Анджелина Джоли.

Тази сутрин Ванс беше забеязан да играе голф на близкото игрище “Тръмп Търнбери“ - само дни след като отиде на риболов с външния министър Дейвид Лами по време на престоя му в Котсуолдс.

Придружен от съпругата и децата си, вицепрезидентът кацна на летище Престуик с Air Force Two, преди да се отправи към луксозния Carnell Estates в Еършир с кортеж.

Пристигането на семейство Ванс в Шотландия снощи доведе до освирквания и протести. Активисти се събраха пред портите на имението, близо до Килмарнок, развявайки палестински знамена и плакати.

Очаква се престоят на семейство Ванс да изисква мащабна полицейска операция поради планираните по-нататъшни протести, а ограниченията за въздушното пространство около имението са в сила до неделя.

Преди това Ванс беше на почивка в Котсуолдс, където кортежът от охрана и други служители на подкрепата предизвикал смут сред местни жители, тъй като малките пътища често са били блокирани, а местата за паркиране са били заети от превозните средства на антуража му.

Ванс е самопровъзгласил се за “шотландско-ирландски селянин по душа“.

“Шотландското правителство продължава да работи съвместно с партньори, включително правителството на Обединеното кралство и полицията на Шотландия, за да се справи с въздействието на евентуално посещение на вицепрезидента на САЩ в Шотландия”, се казва в изявление на шотландското правителство малко преди посещението на Ванс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прекара пет дни в Шотландия, разделяйки времето си между голф игрищата си в Търнбери в Еършир и имението Мени в Абърдийншир. Американският президент също така проведе и няколко важни срещи.

В петък Ванс напусна Котсуилдс, за да пътува до убежището Чевенинг Хаус в Кент, където се присъедини към Дейвид Лами на брега на езерото - само за да се окаже по-късно, че министърът на външните работи е нарушил закона, тъй като не е имал лиценз за риболов.