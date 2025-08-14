Как Зукърбърг и други милиардери изкупуват най-желаните места в света

Марк Зукърбърг е похарчил над 110 милиона долара за закупуване на 11 къщи на две улици в някога идиличен район на Пало Алто, Калифорния, оставяйки след себе си хаос и негодувание, пише The Times.

Пет от тези домове в Кресент Парк, който, подобно на останалата част от района на залива на Сан Франциско, страда от недостиг на жилища, сега са част от комплекс за главния изпълнителен директор на Meta, съпругата му Присила Чан и трите им дъщери, според The New York Times.

Някои от домовете в комплекса са били съборени, за да се поберат игрище за пикълбол, басейн и крещяща 2-метрова статуя на Чан, която Зукърбърг е поръчал (и за която се твърди, че е мразила), докато няколко от домовете стоят празни. Междувременно съседите търпят шум, строителство и натрапчиви охранители, които понякога надничат в имота им, съобщава вестникът.

Въпреки че заявлението на Зукърбърг за изграждане на комплекс беше отхвърлено през 2016 г., той направи това, което правят много членове на ултрабогатите: това, което така или иначе искаше.

Той купуваше къщи по две наведнъж, вместо четири наведнъж, за да избегне необходимостта от одобрение от управителния съвет. В края на краищата, защо някой би се интересувал от глоби, когато парите текат от неограничен кран? И когато имаш ненаситна нужда от земя, сигурност и „лични данни“, имат ли изобщо значение законите?

Зукърбърг има история на това да иска парцели красива земя, да харчи несметни милиони за тях и след това да купува всичко наоколо.

През 2017 г. Зукърбърг предприе необичайната стъпка да съди местни собственици на земя, някои от чиито предци са живели на земята поколения наред, за да ги принуди да продадат малки парцели земя „кулеана“, които са притежавали в рамките на първоначалния му комплекс от 700 акра. Земите Кулеана са имоти, предоставени на местните хавайци в средата на 19 век и предавани през поколенията.

Според CNBC, няколко контролирани от Зукърбърг компании са завели осем така наречени „тихи дела за собственост“ в съд в Кауай през 2017 г., с искане за принудителни продажби на публичен търг на най-високия участник в търга. Девет години по-късно съдебните дела за тези търгове все още се вият в хавайските съдилища.

Но Зукърбърг не е единственият член-основател на Залата на обречеността на милиардерите. Много заграбващи земя повелители намират своето красиво място, купуват го за себе си и изключват всички останали оттам.

В днешно време няма как да се спре заграбването на земя от милиардери в свят, където всичко може да се купи - наследството, историята или домовете на хората да са проклети.

Някои от заграбвачите на земя предпочитат да бъдат заобиколени от хора със сходни интереси (и със сходни доходи). Хора като Джеф Безос , който се сдоби с множество домове на островите Индиън Крийк в Маями, или Сам Алтман, главният изпълнителен директор на OpenAI, който изкупува многомилионните домове в Сан Франциско, обграждащи имението му в Russian Hill, което е оборудвано с тунел тип „пещера на прилепите“ и течащ басейн.

Кен Грифин, мениджърът на хедж фондове и 31-ият най-богат човек в света, предпочита да придобива мега имения в Палм Бийч, близо до имението на президента Тръмп Мар-а-Лаго, за да създаде своя собствена „биосфера на милиардера“, въпреки огромния проблем с достъпните жилища в района.

Вземете например милиардера от Oracle Лари Елисън, който притежава няколко комплекса, включително един, състоящ се от множество къщи на плажа Карбон в Малибу. Другият е хавайският остров Ланай, от който той притежава 98%, включително двата курорта Four Seasons - и горко на останалите 2%, които отказват да продават и трябва да се прехранват.

Жителите на Ланай, интервюирани от Bloomberg през 2022 г., казаха, че „тъй като няма реални алтернативи на контрола на Елисън, неговите решения имат силата на закон, с минимално обсъждане и почти никакъв справедлив процес“. Ако магазин или компания в град Ланай откаже да продаде, какво би попречило на Елисън да копира предприятието и да докара първоначалния собственик до фалит? Според изданието това се е случило с местен бизнес за коли под наем и пазар за покер, които не са могли да се конкурират с цените в магазин за хранителни стоки, управляван от Елисън.

Понякога милиардерите дори работят заедно, за да създадат своя собствена утопия - както направи една сенчеста група през последното десетилетие, когато грабна 53 000 акра в Северна Калифорния за хладните 900 милиона долара.

Групата, наречена Flannery Associates, включва инвеститори като британския рисков капиталист Майкъл Мориц; Рийд Хофман, основател на LinkedIn; партньорите от Andreessen Horowitz Марк Андреесен и Крис Диксън; съоснователите на Stripe Патрик и Джон Колисън; Лорийн Пауъл Джобс, вдовицата на Стив Джобс; и предприемачите, превърнали се в инвеститори, Нат Фридман и Даниел Грос.

Планът е да се създаде „утопичен град, в който да се ходят пеша“ - въпреки че предполагаемите тактики, използвани за отнемане на земя от фермери, чиито семейства са обработвали земята от поколения, са съмнителни. Групата е „прибягнала до тактики на натиск“ върху местните жители, които са отказали да продадат имотите си, според съдебни документи, включително прекратяване на договори за наем и изгонване на онези, които са се възпротивили.

Градът звучи сякаш ще бъде по-скоро като града от ситкома „ Доброто място“ , където „раят“ се оказва ад.

Но докато милиардерите купуват прелестни парчета земя по целия свят, някои неуморни местни жители се съпротивляват.

Когато собственикът на PayPal Питър Тийл се опитал да построи сложна хижа, подобна на бункер, в отдалечена част на Нова Зеландия, където притежава 475 акра, плановете му били спрени от местен съвет.

Тийл, който си купи златен паспорт за страната преди повече от десетилетие, оттогава затвори местната си инвестиционна фирма Valar Ventures и изглежда се е разочаровал от страната. Въпреки че все още притежава парцела си, миналата година той каза на подкастъра Джо Роган, че обмисля преместване в Маями или Нашвил за данъчни цели.

Но наградата за свадливи местни герои отива при жителите на Молокай, най-бедният остров на Хавай, където хората все още ловуват диви свине за препитание.

На острова се намира ранчото Молокай, собственост на хонконгския конгломерат Guoco Group. Местното население е 60% от местните хавайци и е силно независимо - дотолкова, че когато Guoco купува ранчото през 2005 г. с грандиозни планове за изграждане на петзвезден курорт, те са осуетявани на всяка крачка. До 2008 г. те прекратяват дейността си там.

През 2017 г. те обявиха имота за продажба чрез Sotheby's за 260 милиона долара. Нямаше купувачи.

Неправителствените организации Molokai Heritage Trust и Sustainable Molokai провеждат срещи, за да разберат как общността ще може да си върне земите и да ги възстанови за бъдещите поколения хавайци.

Поне някои хора по света са готови да кажат „не“ на милиардерите, които искат глобално заграбване на земя.