Работници от Северна Корея: В Русия ни третираха като роби, казваха, че не сме хора

Хиляди севернокорейци са изпращани да работят в робски условия в Русия, за да запълнят огромния недостиг на работна ръка, изострен от продължаващата руска инвазия в Украйна, съобщава BBC. Москва многократно се е обръщала към Пхенян за помощ във войната, използвайки своите ракети, артилерийски снаряди и войници. Сега, когато много от руските мъже са били убити, пленени в бой или са избягали от страната, южнокорейските разузнавателни служители споделят пред BBC, че Москва все повече разчита на севернокорейски работници.

Медията интервюира шест севернокорейски работници, които са избягали от Русия от началото на войната, заедно с правителствени служители, изследователи и тези, които помагат за спасяването на работниците. Те подробно описват как мъжете са подложени на „ужасни“ условия на труд и как севернокорейските власти затягат контрола си върху работниците, за да ги спрат да бягат.

Един от тях, Джин, твърди пред BBC, че когато кацнал в Далечния изток на Русия, е бил придружен от летището до строителна площадка от севернокорейски агент по сигурността, който му е наредил да не говори с никого или да не гледа нищо.

„Външният свят е наш враг“, казал му агентът.

Той бил изпратен директно на работа по строежа на високи жилищни блокове повече от 18 часа на ден.

Всичките шест работници, с които BBC разговаря, описват едни и същи мъчителни работни дни – събуждане в 6 сутринта и принуда да строят високи блокове до 2 часа сутринта на следващата сутрин, само с два почивни дни в годината.

„Събуждането ни ужасяваше, защото осъзнавахме, че трябва да повторим същия ден отново“, разказва друг строителен работник, Тае, който успява да избяга от Русия миналата година.

Тае си спомня как ръцете му се сковавали сутринта, неспособен да ги размърда, парализиран от работата от предишния ден.

„Някои хора напускаха поста си, за да спят през деня, или заспиваха прави, но надзорниците ги намираха и ги биеха. Беше все едно умирахме“, спомня си друг от работниците, Чан. „Условията са наистина ужасни“, казва Канг Донг-ван, професор в южнокорейския университет Донг-А, който е пътувал многократно до Русия, за да интервюира севернокорейски работници. „Работниците са изложени на много опасни ситуации. През нощта осветлението се изключва и те работят на тъмно, с малко предпазни средства.“

Бегълците твърдят, че работниците са затворени на строителните си площадки денем и нощем, където са наблюдавани от агенти от отдела за държавна сигурност на Северна Корея. Те спят в мръсни, претъпкани контейнери за превоз, нападнати от буболечки, или на пода на недовършени жилищни блокове, с брезенти, дръпнати върху рамките на вратите, за да се опитат да ги предпазят от студа.

Един работник, Нам, казва, че веднъж е паднал от четири метра от строителната си площадка и си е „смачкал“ лицето, оставяйки го неспособен да работи. Дори тогава неговите ръководители не му позволили да напусне обекта, за да посети болница.

В миналото десетки хиляди севернокорейци са работили в Русия, печелейки милиони годишно за севернокорейския лидер Ким Чен Ун и неговия финансово затруднен режим. След това, през 2019 г., ООН забрани на държавите да използват тези работници в опит да прекъснат финансирането на Ким и да го спрат да изгражда ядрени оръжия, което означаваше, че повечето са били изпратени у дома. Но миналата година над 10 000 работници са били изпратени в Русия, според служител на южнокорейското разузнаване, пожелал анонимност пред BBC. По думите му се очаква още повече да пристигнат тази година, като Пхенян е възможно да изпрати общо над 50 000 работници.

Внезапният приток означава, че севернокорейските работници сега са „навсякъде в Русия“, добави служителят. Докато повечето работят по мащабни строителни проекти, други са били назначени във фабрики за облекло и ИТ центрове, разкриват те, в нарушение на санкциите на ООН, забраняващи използването на севернокорейска работна ръка.

Данните на руското правителство показват, че над 13 000 севернокорейци са влезли в страната през 2024 г., което е 12-кратно увеличение спрямо предходната година. Близо 8000 от тях са влезли със студентски визи, но според служител на разузнаването и експерти това е тактика, използвана от Русия, за да заобиколи забраната на ООН. През юни висш руски служител Сергей Шойгу призна за първи път, че 5000 севернокорейци ще бъдат изпратени да възстановят Курск, руски регион, завзет от украинските сили миналата година, но оттогава е отблъснат.

Южнокорейският служител казва пред BBC, че е „много вероятно“ някои севернокорейци скоро да бъдат разположени да работят по проекти за възстановяване в окупираните от Русия украински територии.

„Русия страда от сериозен недостиг на работна ръка в момента и севернокорейците предлагат идеалното решение. Те са евтини, трудолюбиви и не си създават проблеми“, казва Андрей Ланков, професор в университета Кукмин в Сеул и известен експерт по отношенията между Северна Корея и Русия.

Тези строителни работни места в чужбина са силно желани в Северна Корея, тъй като обещават по-добро заплащане от работата у дома. Повечето работници отиват с надеждата да избягат от бедността и да могат да купят къща за семейството си или да започнат бизнес, когато се върнат. Само най-доверените мъже се избират след строга проверка, като те трябва да оставят семействата си.

Но по-голямата част от доходите им се изпращат директно в севернокорейската държава като „такси за лоялност“. Останалата част – обикновено между 100-200 долара на месец – се отбелязва в счетоводна книга. Работниците получават тези пари едва когато се върнат у дома – скорошна тактика, според експерти, която има за цел, да речем, да ги спре да бягат.

След като мъжете осъзнаят реалността на тежкия труд и липсата на заплащане, това може да бъде съкрушително. Тае казва, че се е „срамувал“, когато е научил, че други строителни работници от Централна Азия получават пет пъти повече заплащане от него за една трета от работата.

„Чувствах се сякаш съм в трудов лагер, „затвор без решетки“, отбелязва той.

Работникът Джин все още се настръхва, когато си спомня как другите работници са ги наричали роби.

„Вие не сте хора, а просто машини, които могат да говорят“, подигравали се те.

В един момент мениджърът на Джин му казал, че може да не получи никакви пари, когато се върне в Северна Корея, защото държавата се нуждае от тях. Тогава той решил да рискува живота си, за да избяга.

Той взел решението да дезертира, след като гледал видеоклипове в YouTube, показващи колко се заплащат работниците в Южна Корея. Една нощ той опаковал вещите си в кошче за боклук, пъхнал одеяло под чаршафите си, за да изглежда сякаш все още спи, и се измъкнал от строителната си площадка. Спрял такси и пътувал хиляди километри през страната, за да се срещне с адвокат, който му помогнал да организира пътуването си до Сеул.

През последните години малък брой работници успяли да организират бягствата си, използвайки забранени смартфони втора употреба, закупени от спестяванията на малките дневни пари, които получавали за цигари и алкохол. А Шепа работници са успели да избягат от Русия по време на войната и да стигнат до Сеул.

В опит да предотвратят тези бягства, множество източници съобщават, че севернокорейските власти сега предприемат мерки срещу вече ограничената свобода на работниците. Според проф. Канг от университета Донг-А, един от начините, по които режимът се е опитал да контролира работниците през последната година, е като ги подлага на по-чести идеологически обучения и сесии за самокритика, в които са принудени да декларират своята лоялност към Ким Чен Ун и да документират своите провали.

Редките възможности за напускане на строителни обекти също са били намалени.

„Работниците са излизали на групи веднъж месечно, но напоследък тези пътувания са намалели почти до нула“, добавя проф. Канг.

Ким Сънг-чул, активист от Сеул, който помага за спасяването на севернокорейски работници от Русия, каза, че тези излизания са по-строго контролирани.

„Преди им е било позволено да излизат по двойки, но от 2023 г. насам те трябва да пътуват на групи от по петима и са наблюдавани по-интензивно.“

В този климат по-малко работници успяват да избягат. Южнокорейското правителство ни съобщи броя на севернокорейците, които успяват да избягат. от Русия всяка година и пристигащите в Сеул са намалели наполовина от 2022 г. насам - от около 20 годишно до само 10.

Ланков, експертът по отношенията между Северна Корея и Русия, заявява, че репресиите вероятно са подготовка за пристигането на много повече работници.

„Тези работници ще бъдат трайното наследство от приятелството между Ким и Путин по време на войната“, казва той, твърдейки, че работниците ще продължат да пристигат дълго след края на войната и прекратяването на разполагането на войници и оръжия.