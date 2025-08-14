Защо срещата на върха Тръмп-Путин няма да доведе до сделка за Украйна

Срещата на върха между САЩ и Русия, за която се съобщава, че е насрочена за 15 август в Аляска, е завладяла Вашингтон и европейските столици. Коментаторите осъждат списъка с гости (не трябва ли украинският президент Володимир Зеленски да се присъедини?) и предупреждават за евентуални отстъпки на президента Доналд Тръмп към руския му колега Владимир Путин. Това прикриване на ръце пропуска същината. Централното предизвикателство пред всяко прекратяване на огъня или мирно споразумение не е кой сяда на масата или какво може да предложи Тръмп. Това е липсата на убедителни доказателства, че самият Путин иска споразумение за прекратяване на войната му в Украйна, пише за TNI Пол Сондърс, президент на Центъра за национален интерес и член на неговия съвет на директорите.

Преговорите могат да проработят само ако и двете страни предпочитат споразумение пред статуквото и други управляеми алтернативи. Към днешна дата руският президент изглежда вярва, че печели и вероятно не вижда убедителна причина да се откаже сега от това, което очаква да предприеме по-късно. По същия начин, въпреки редовните предположения , че руската икономика се бори под санкциите на САЩ и Запада, има малко доказателства, че руският лидер чувства натиск да направи значителни отстъпки в резултат на това. Нито пък нарастващите жертви пораждат вътрешен натиск. Досега Путин успешно се справя с този вътрешнополитически проблем, като настоява, че неговото нахлуване е било необходимо за сигурността на Русия, а не е било по избор .

Независимо дали ще пътува до Аляска, за да се срещне с Тръмп или с Тръмп и Путин, нещо, което изглежда малко вероятно, ако не и невъзможно, президентът Зеленски вероятно се страхува от натиск да направи отстъпки, които може да не се наложи, ако страната му получи малко повече външна помощ. И тъй като може горе-долу да разчита на Путин да откаже среща с него, кампанията за натиск върху Тръмп да го включи струва малко и напомня на всички, че съгласието на Киев в крайна сметка ще бъде необходимо. И че дори под натиск има граници на това, което украинското правителство и общественост биха приели.

Повдигането на този въпрос позволява на Зеленски и неговото правителство да мобилизират европейската подкрепа за Украйна и да добавят този лост към собствените си ограничени възможности за влияние върху Белия дом. Това вече осигури среща със Зеленски и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин, както и виртуална среща с Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и няколко европейски лидери.

Как е възможно Путин да бъде толкова уверен, когато напредъкът на Русия на бойното поле остава бавен? Отговорът е двоен. Първо, руските наблюдатели виждат война на изтощение, която Украйна ще се затрудни да спечели, предвид по-голямото население и ресурси на Русия. Външно ориентираните медии на Москва рутинно представят тази гледна точка. Второ, и по-важното, руската стратегия не изисква завладяване на украинска територия, за да постигне предпочитаните от Кремъл политически резултати. Напротив, по начин, напомнящ на Карл фон Клаузевиц , тя приема, че военната победа ще последва от провалите на волята в Киев, Вашингтон и ключови европейски столици.

Това обаче не е единствената пречка. Друго предизвикателство е, че Путин някога е бил по-прагматичен, отколкото изглежда днес. От първите си месеци на власт до приблизително 2010-2012 г. той осъзнава потенциалните ползи от работата със Съединените щати и се стреми към по-сътрудничещи отношения. Той е известен с това, че е първият чуждестранен лидер, който се обажда на тогавашния президент Джордж У. Буш след атаките от 11 септември, изразява съчувствие и подкрепа на Съединените щати и толерира американски бази в Централна Азия (за известно време). Нищо от това не означава, че той търси приятелство; по-скоро е готов да разделя разногласията, за да преследва интересите на Русия.

През последното десетилетие, особено след завръщането му на президентския пост през 2012 г., позицията на Путин се втвърди. Реториката и действията на Путин станаха по-идеологически и безрезултатни: анексирането на Крим, интервенцията в Сирия, разширените репресии у дома и цивилизационният наратив, изобразяващ Запада като упадъчен и враждебен . В последните си обръщения и предложения той дефинира максималистични цели . Когато един лидер определя успеха в цивилизационен и морален план, компромисът става политически и лично скъп. И дори Владимир Путин се бори с вътрешната политика.

Ако Тръмп се откаже от украинска територия, той няма да сложи край на войната, а ще предаде най-беззащитните ѝ жертви.

Путин вероятно сега вярва, че се е опитал да работи с четирима или петима американски президенти и че е научил, че американските елити се противопоставят на това, което той е търсил в отношенията между САЩ и Русия. По този начин, дори ако Тръмп лично е за подобряване на отношенията, кремълските стратези очакват опозицията в Конгреса, медиите и в самата администрация на Тръмп да блокира ново „рестартиране“ със Съединените щати, подобно на това, което според тях се е случило по време на първата администрация на Тръмп, защото „ русофобите “ доминират в политическите дебати на САЩ.

Руското правителство е наясно и с предстоящите междинни избори в САЩ през 2026 г., които биха могли да доведат до нови разследвания или дори повече. По подобен начин президентските избори през 2028 г. биха могли да предадат Белия дом на лидер на демократите. Тъй като Путин вярва, че американската „система“ ще работи за блокиране на сближаването, ако не сега, то след следващите избори, той няма голям стимул да разменя трудно спечелените бойни завоевания с Тръмп за обещания, които очаква другите да оспорят и отменят.

Москва традиционно предпочита обвързващи, ратифицирани договори със Съединените щати. Логиката е проста: съветите и съгласието на Сената създават стабилност между администрациите. Когато Русия прие алтернативи без договор, резултатите засилиха нейния скептицизъм. Съвместният всеобхватен план за действие (JCPOA) с Иран – приложен като изпълнително споразумение – е показателен пример; самият Тръмп излезе от споразумението през 2018 г.

Фактът, че руските власти сега са доволни от резолюция на Съвета за сигурност на ООН, кодифицираща споразумение за Украйна – точният механизъм, използван в Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД), предполага, че те са по-малко загрижени за ратифициран от Сената ангажимент на САЩ, отколкото в минали спорове, които са били по-малко важни за Москва.

Защо? Възможни са две обяснения. Едното е, че Русия иска бърза сделка. Другото – по-правдоподобно – е, че Кремъл не е сериозен по отношение на устойчиво уреждане, което да се простира след 2026 или 2028 г. Ако Путин се стреми към трайно споразумение, той би искал то да бъде заключено с договор, ратифициран от Сената, както Русия е правила в много други случаи. Неговият неуспех да настоява публично за този резултат предполага, че той изобщо не очаква да постигне трайно споразумение. Това обаче не изключва съзнателното постигане на неустойчиво прекратяване на огъня.

Дебатите за това кой ще присъства на среща на върха и хипотетичните отстъпки там отвличат вниманието от по-основна реалност: преговорите са успешни, когато и двете страни искат споразумение повече от алтернативите си. Досега думите и действията на Кремъл показват, че Путин предпочита настоящия си курс и вярва, че ще успее. Докато достоверни доказателства не покажат друго, американските политици трябва да третират тази среща като тест за намерения – както сега твърди президентът Тръмп – а не като възможност за бърз мир.