Тръмп мисли какво се е променило в Путин, дали "истинският" е все още жив?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп често се е хвалил с топлите си отношения с руския президент Владимир Путин. Но в месеците преди първата среща на лидерите от шест години насам, Тръмп започна да пита европейците и помощниците в Белия дом какво се е променило в неговия колега, пише CNN.

Тръмп обеща бързо да посредничи за мирно споразумение още преди да встъпи в длъжност. Путин не само се съпротивлява на предложенията за прекратяване на огъня, но и Русия ескалира атаките си срещу Украйна тази година.

Въпреки че имаше някои индикации, че краткосрочните цели на Путин в Украйна може да са се променили – което е в основата на оптимизма в Белия дом, че може да бъде постигнато споразумение – преобладаващото мнение на американската разузнавателна общност е далеч по-скептично.

Путин поддържа същите максималистични териториални цели, както през цялата война, и вероятно би използвал прекратяване на огъня, за да пренареди силите си и евентуално дори да предприеме нов набег срещу Киев, казват многобройни източници, запознати с последните доклади на американското разузнаване за Русия. И въпреки европейските призиви за гаранции за сигурността на Украйна, Путин все още иска да гарантира, че Украйна никога няма да се присъедини към НАТО и че чуждестранни миротворци няма да влизат на територията, казват източниците, пожелали анонимност.

Желанието на Тръмп да разбере по-добре Путин идва на фона на украинската и европейската загриженост, че Белият дом е манипулиран от Кремъл, което дава на Путин победа на световната сцена, като се съгласява да се срещне с него на американска земя и без присъствието на украинския президент Володимир Зеленски.

Все пак някои европейци вярват, че Тръмп може да има уникалната способност да сключва сделка и са окуражени от променящата се политика на Тръмп по отношение на войната през последните месеци.

В сряда Тръмп предупреди, че Русия ще се изправи пред „много тежки последици“, ако прецени, че Путин все още не е сериозен по отношение на прекратяването на войната с Украйна. Тръмп не уточни какви биха могли да бъдат тези последици, но преди това е заплашвал Москва с по-строги икономически санкции или мита.

Разузнаването на Путин остава „трудна мишена“

Разгадаването на намеренията на Путин е било исторически трудно. Бивш офицер от КГБ, основната служба за сигурност на Съветския съюз, Путин поддържа изключително тесен кръг от доверени лица и не е ясно кого слуша във всеки един момент, според човек, запознат с последните доклади на американското разузнаване.

Десетилетията, прекарани в опити да се дешифрира Путин, са дали на САЩ огромни институционални познания за него. Въпреки това, американските разузнавателни агенции имат известна с лошата си представа за ежедневното му вземане на решения, заявиха множество служители пред CNN. Кремъл остава това, което служителите на разузнаването наричат „трудна мишена“ – изключително трудна за проникване чрез традиционния шпионаж.

Но САЩ понякога успешно са получавали информация за плановете на Путин, като например решението му да нахлуе в Украйна през 2022 г. Други чуждестранни разузнавателни служби по това време поставяха под съмнение американските предупреждения, че руският лидер е на път да започне война.

В миналото Тръмп е изразявал скептицизъм към американската разузнавателна общност, особено към оценките ѝ, свързани с Русия, и не е ясно доколко ще разчита на разузнавателни доклади преди срещата на върха в петък. Един американски служител, запознат с последните анализи на разузнаването, постави под въпрос дали докладчиците на Тръмп са изложили суровите истини за ситуацията, включително широко разпространеното мнение, че Путин смята, че е в негов интерес да продължи войната.

Тръмп остава уверен, че може лично и бързо да оцени Путин, заявявайки във вторник, че ще разбере след „вероятно първите две минути“ от срещата им дали може да се постигне споразумение за прекратяване на войната.

Но докато Тръмп поставя под въпрос дали Путин се е променил, други забелязват еволюция у Тръмп, когато става въпрос за начина му на мислене за руснака.

Нарастващият гняв на Тръмп към Путин започна по-рано това лято, когато специалният пратеник Стив Уиткоф, основният събеседник на Тръмп с Русия, също изрази разочарование от Кремъл, каза запознат с въпроса човек. Уиткоф коментира лично, че руснаците „ни подтикват“, каза източникът.

Има някои сигнали, че краткосрочните цели на Путин може да са се променили с отвореност към присвояване на териториални придобивки в Украйна, както и към засилване на икономическите сделки за Русия, каза източник, запознат с разузнаването. Но е малко вероятно Путин да заеме тази позиция в началото на каквито и да било преговори.

В последните седмици на администрацията на Байдън, служители на американското разузнаване предупредиха сегашните висши съветници на Тръмп, че контролът над Украйна остава основен приоритет на Путин, наред с оцеляването на собствения му режим, според човек, запознат с разговорите. Служителите също така предупредиха, че руският президент е нетърпелив да се възползва от всяко възприемано бързане с преговорите, добави източникът.

Путин беше заложил всичките си пари на Украйна и не показа никакви признаци на отстъпление, независимо от цената, казаха служители на разузнаването на съветниците на Тръмп, според човек, запознат с разговорите.

Въпреки че анализаторите твърдят, че имперските амбиции на Путин по отношение на Украйна са отдавна установени, помощниците на Тръмп са казали на президента, че пандемията от коронавирус е поне отчасти отговорна за всяка промяна в Путин, откакто за последно се е срещнал с Тръмп през 2019 г., според трима души, запознати с въпроса.

Дискусията за евентуалната промяна на Путин се проведе, тъй като Тръмп беше озадачен защо не е успял да убеди Путин да се съгласи за прекратяване на войната в Украйна.

Служител на Белия дом заяви, че Тръмп е „ефективен във външната политика заради способността си да погледне всеки в очите, приятел или враг, за да сключи по-добри сделки за страната ни или да донесе мир в конфликти по света“.

Изолацията на Путин по време на пандемията

В навечерието на руската инвазия в Украйна през 2022 г. някои служители на американското разузнаване смятаха, че Путин става все по-параноичен – вероятно поради продължителната изолация по време на пандемията.

Той рядко напускаше разкошната си резиденция извън Москва по време на пандемията. Публичните му изяви до голяма степен се ограничаваха до телевизионни видеоконферентни срещи с представители на руския кабинет. Всеки, с когото Путин се е срещнал лично, първо е трябвало да бъде под карантина в продължение на две седмици, включително ветерани от Втората световна война, които са споделяли открита сцена с Путин на Червения площад по време на военен парад.

Крайните предпазни мерки за защита на здравето на лидера – Путин беше на 68 години през първата година от пандемията – в крайна сметка стесниха социалния му кръг. Руските технократи, които биха били против войната, имаха по-малко контакти с Путин, отколкото хардлайнерите, казват руски анализатори.

Доклад на американското разузнаване, разпространен до повече от дузина агенции в началото на 2022 г., цитира източник, който е предал, че поведението на Путин е станало „силно обезпокоително и непредсказуемо“, съобщи CNN по това време.

Днес Путин със сигурност вече не е толкова изолиран, колкото беше по време на пандемията, но той остава труден за разгадаване дори за страните, които са най-близо до Кремъл.

Оценките на украинското разузнаване за Путин през последните години са по-смели – понякога невероятно – от тези на техните американски и европейски колеги. Генерал-лейтенант Кирил Буданов, водещият шпионин на Украйна, твърди, че Путин има множество двойници, които често се появяват публично вместо истинския президент.

Буданов също така поставя под въпрос дали „истинският Путин“ е все още жив.

С навлизането на войната в четвърта година, решимостта на Путин да завладее Украйна може би само се е засилила, което го прави още по-труден събеседник за постигане на споразумение, отколкото в миналото, казват американски представители и експерти.

„В момента той вярва, че ако Русия не спечели тази война, той вече няма да е на поста си“, каза Анджела Стент, бивш служител по националното разузнаване за Русия в Държавния департамент и водещ експерт по постсъветска Русия. „Така че има промяна в начина, по който той гледа на Запада, и в решимостта му да се противопостави, но мисля, че основните му убеждения вероятно не са се променили.“

Тази решителност кара европейците да се притесняват все повече, че Тръмп може да бъде привлечен към сделка, която възнаграждава Русия само за инвазията.