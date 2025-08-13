Защо Аляска? Тръмп и Путин ще се срещнат на стратегическо място между САЩ и Русия

Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък, 15 август, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна, лидерите ще се срещнат за първата си лична среща, откакто започна пълномащабното нахлуване на Русия на територията на САЩ с тесни географски и културни връзки с Русия.

Изборът на Аляска не е случаен. Най-източният щат на САЩ заема стратегическо и символично място в американо-руските отношения, които се простират векове назад.

Това не е първият път, когато щатът е домакин на световни лидери: Роналд Рейгън се срещна с папа Йоан Павел II там през 1984 г., а Ричард Никсън посрещна японския император Хирохито през 1971 г. Но провеждането на разговори с руския президент там има по-голямо значение.

В понеделник, говорейки в Белия дом, Тръмп заяви, че “отива в Русия в петък“.

Аляска обаче някога е била част от Руската империя, но през 1867 г. САЩ я купуват от царския режим за 7,2 милиона долара, което е около 156 милиона долара в днешни долари, припомня Euronews.

Връзките между Аляска и Русия са още по-дълбоки. През 1799 г. цар Павел I основава Руско-американската компания, с което изгражда търговски и културни връзки, които отекват и до днес.

Руски следи

Сега изцяло част от Съединените щати, Аляска пази видими следи от руското си минало. Историческите сгради са запазени и според официалния уебсайт на щата, руските православни църкви са активни в около 80 общности. Много от тях все още използват стария руски православен календар, включително празнуват Коледа на 7 януари по западните календари.

Коренни народи като юпиките и чукчите живеят от двете страни на Беринговия проток от векове и поддържат семейни, културни и търговски връзки въпреки формализирането на границата между САЩ и Русия.

Не винаги е приятелски настроен съсед

Географията на Аляска отдавна я прави стратегически важна. Наричана “Пазител на Севера“, тя е най-близкият щат на САЩ до Русия: само 88 километра разделят континентите им, а в Беринговия проток някои острови са само на 3,8 км един от друг.

По време на Студената война правителството на Михаил Горбачов нарича региона “Ледена завеса“. Аляска е била дом на големи бази на американските военновъздушни сили и армия, които са функционирали като командни центрове, логистични центрове и бази за изтребители-прехващачи в бърза готовност.

Днес Аляска е дом на станции на Северната система за предупреждение, съвместна радарна система на САЩ и Канада за атмосферна противовъздушна отбрана на региона. Тя осигурява наблюдение на въздушното пространство от потенциални нахлувания или атаки от целия полярни регион на Северна Америка.

Оспорвана магистрала към Арктика

Днес Аляска е вратата към променящата се Арктика. Беринговият проток е единственият директен морски път между Тихия и Северния ледовит океан и с отдръпването на морския лед поради изменението на климата, стойността на маршрута за световното корабоплаване нараства.

Северният морски път, който проследява арктическото крайбрежие на Русия, става все по-плавателен, предлагайки по-кратък път между Азия и Европа, което отразява скорошни дискусии за стратегическата стойност на Гренландия. Трафикът през пролива включва контейнеровози, петролни танкери, кораби за насипни товари, превозващи минерали и руди, и плавателни съдове, обслужващи нефтени, газови и минни операции в Аляска и Сибир.

Земя, богата на ресурси

Богатството на Аляска от природни ресурси допринася за стратегическата ѝ тежест. Щатът притежава приблизително 3,4 милиарда барела запаси от суров петрол и 125 трилиона кубически фута природен газ. Той се нарежда сред най-големите производители на петрол в страната, като основен добив се осъществява от находищата Норт Слоуп и Прудхоу Бей.

Тези ресурси са от решаващо значение за енергийната сигурност на САЩ, тъй като разработването на петрол, газ и критични минерали в Аляска намалява зависимостта и укрепва както икономическата, така и националната сигурност.

Добивът на минерали в щата включва значителни количества цинк, олово и въглища, както и други материали, считани за важни за съвременната индустрия. Обширните му бореални гори осигуряват и дървен материал, като местните корпорации са отговорни за повече от половината от общото производство на Аляска.