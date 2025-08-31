IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Условията за туризъм в планините не са добри

В планините е облачно, на много места и дъждовно, а терените са мокри и хлъзгави

31.08.2025 | 10:30 ч. Обновена: 31.08.2025 | 12:34 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

В планините е облачно, а на много места и дъждовно. Терените са мокри, хлъзгави, на места и с мъгла. 

Няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие. От ПСС съветват туристите да излизат в планината с подходяща екипировка, съобразена с метеорологичните условия. 

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, но още преди обед от югозапад валежите ще започнат да спират, до вечерта навсякъде. Ще духа умерен и силен южен вятър, който още преди обед ще започне да се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ПСС планини туризъм
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem