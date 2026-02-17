Карлсен спечели първото Световно по шах свободен стил

Магнус Карлсен (Норвегия) е световният шампион по свободен шах на ФИДЕ за 2026 г. Равенството в четвъртата и последна партия срещу Фабиано Каруана (САЩ) беше достатъчно, за да осигури победа с 2,5–1,5 в мача във Вайсенхаус, Германия.

Решителният момент дойде в третата партия. Карлсен спечели от напълно загубена позиция, обръщайки мача в своя полза. Влизайки във финалната партия, той се нуждаеше само от равенство и го постигна в равен ендшпил, след като Каруана пропусна късни шансове за обрат. И двамата финалисти се класираха за Световното първенство по свободен шах на ФИДЕ през 2027 г., пише Publika.

Турнирът през 2026 г. бележи първото официално признато от ФИДЕ Световно първенство по свободен шах. Световният номер едно Карлсен преди това се беше опитвал да спечели Световното първенство по шахмат по Фишер, но без успех. Във Вайсенхаус той си осигури официалната титла по свободен шах на ФИДЕ –

21-вата си световна титла във всички формати

В мача за третото място Нодирбек Абдусаторов (Узбекистан) победи Винсент Кеймер (Германия). Абдусаторов си осигури победа в мача, като в последната игра си осигури и квалификация за шампионата през 2027 г.

Ханс Нийман (САЩ) зае пето място с победа с 2:0 над Арджун Еригаиси (Индия), докато Левон Аронян (САЩ) спечели своя Армагедон срещу Джавокхир Синдаров (Узбекистан) и се класира на седмо място.

В демонстративния мач при жените Бибисара Асаубаева (Казахстан) надделя над Александра Костенюк (Швейцария), след като спечели третата партия и завърши наравно в четвъртата.