Борисов разтресе държавата и коалицията, чака се отговора на БСП и ИТН

Днес се очаква да бъде клкючов ден в политическия живот след срещата в ГЕРБ вчера. Бойко Борисов обяви, че ГЕРБ няма място в подобно управление и заговори за преформатиране на правителството.

Партньорите в управлението - БСП и ИТН, запазиха мълчание, а днес се очаква техния отговор.

Повод за труса в коалицията станаха изборите в Пазарджик.

Борисов поиска смяната на председателя на парламента Наталия Киселова с думите „една година стига". Остри думи бяха отправени и към БСП, и към ИТН.

„Бяхме заети да правим държава, да правим управление, да правим нещо, което хората очакваха след четирите години хаос. Но изобщо не се оценява. Разни партийки си помислиха, че могат на този голям гръб да се катерят. Той е голям, но хлъзгав. Днес ще се изхлузят”, каза Борисов.

„Видно е, че ГЕРБ се класира на шесто място. Вкарахме българите в еврозоната, в Шенген, падна мониторинговият механизъм, предоговорихме ПВУ. Изглежда това в ромските махали в Пазарджик не се отчита. Ръстът на ПП-ДБ и „Ново начало” там е колосален. ГЕРБ е победен. Щом е победен, хващайте се всички победители и оттук насетне ще си карате влака. Да видите лесно ли е”, каза Борисов.

Той се обърна към финансовия министър Теменужка Петкова "да се включат в бюджета тези 700 милиона, от които над 220-230 сме изплатили за „Боташ", да скача дефицитът" и младите лекари да си търсят увеличението при Радев.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че резултатът ще е още по-лош за ГЕРБ, ако остане в такова правителство, което е дало министерства на концесии и те се управляват от "кръгове, кръгчета и хора, които изобщо не се занимават с политика".

"Всеки ден говорят "Борисов-Пеевски". Той не е в управлението. Или да влиза официално...", каза още той.

Лидерът на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски заяви, че са готови да поемат своята отговорност за управлението и че очаква покана от премиера Желязков за преформатиране не управлението.

На този фон министър-председателят отмени насроченото за днес заседание на кабинета.

Не е ясно дали и днешният пленарен ден ще започне, след като Борисов нареди депутатите на ГЕРБ да не осигуряват кворум.