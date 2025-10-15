IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Саркози влиза в затвора, където са търкали нара Драйфус, Нориега и Карлос Чакала

Какво очаква бившия президент във VIP килията

15.10.2025 | 11:43 ч. 9
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

На 21 октомври, когато студената стомана на вратата на затворническата килия ще се затвори зад Саркози, той ще се озове в едно помещение, в което малцина биха искали да попаднат.

Бившият френски лидер беше осъден през септември за престъпен заговор за финансиране на президентската му кампания през 2007 г. с пари от Либия в замяна на дипломатически услуги. Той трябва да лежи 5 години зад решетките, но е вероятно да бъде пуснат условно. 

Саркози възнамерява да обжалва, но междувременно се очаква да бъде настанен в килия или в самостоятелна изолация, или в т.нар. "VIP крило" на затворническия комплекс La Sante в Париж - единственият затвор в столицата на Франция.

Това крило е запазено за затворници, които не могат да бъдат поставени в едно помещение с останалите престъпници, обикновено поради опасения за собствената им безопасност. Това могат да бъдат политици, бивши полицаи, членове на крайнодесни организации или хора, свързани с ислямистки терористични групи, съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на партньора си BFMTV.

Разположен срещу дом за възрастни хора в жилищен квартал на 14-и район в Париж, единственото, което издава, че La Sante е затвор, са сирените на полицейските коли при транспортиране на затворници от и към комплекса.

Известни бивши затворници

През последните 150 години стените на La Sante са лишили от свобода много известни френски личности.

Един от най-издирваните терористи в света през 70-те и 80-те години на 20 век - Илич Рамирес Санчес, известен като "Карлос Чакала", е бил задържан в La Sante. Друг известен престъпник, който затвора е приютил, е Жак Месрин - известен убиец и банков обирджия от 70-те години, чиято престъпна кариера е илюстрирана във филм от 2008 г. с Венсан Касел в главната роля. Месрин дори успява да избяга от La Sante.

Сред другите известни престъпници е Алфред Драйфус - еврейският армейски капитан, централна фигура в аферата "Драйфус" от края на 19 век, при която е осъден несправедливо за предателство поради антисемитизъм. Подобен е и случаят с Александър Бенала - помощник и бивш бодигард на Еманюел Макрон, осъден на затвор, след като беше заснет да бие протестиращи от движението "Жълтите жилетки".

Саркози дори няма да бъде първият световен лидер в този затвор. Мануел Нориега - бившият диктатор на Панама, е бил държан там след екстрадицията му от Съединените щати, след американската инвазия, която го свали от власт.

Саркози не крие, че е недоволен от предстоящия затвор

„Ако на всяка цена искат да спя в затвора, ще спя в затвора. Но с вдигната глава. Аз съм невинен“, каза той след присъдата, а гласът му кипеше от гняв.

„Тази несправедливост е скандал“, продължи бившият френски президент, като до него беше съпругата му - певицата и модел Карла Бруни-Саркози. Тя вероятно ще бъде една от първите бивши супермодели, които ще прекрачат прага на затвора, ако реши да го посети.

Затворниците сравняват La Sante с хотел, но зад високите тухлени стени, La Sante не е тъмница.

„La Sante не е зле, все едно си в хотел Ibis“, разказва Марко Мули, бивш затворник от VIP крилото на затвора в документален филм на BFMTV от 2022 г. Той го сравнява с популярна верига бюджетни хотели в Европа.

Построен през 1867 г. със специфично радиално оформление, предназначено да създава у затворниците усещането, че са под постоянно наблюдение, затворът наскоро премина 4-годишна реновация и модернизация, като беше отворен отново през 2019 г.

Ако Саркози бъде настанен във VIP крилото, ще му бъде предоставена една от 18 идентични килии, всяка от които разполага с котлон, хладилник, телевизор, душ и тоалетна, както и фиксирана телефонна линия, позволяваща разговори с одобрени номера.

Килиите са с площ от 9 кв. м, което не е повече от обикновените килии, въпреки че затворниците в специалното крило обикновено не споделят помещението, най-вече по съображения за сигурност.

Все пак, престоят далеч не е комфортен

казват тези, които са го преживели.

„Проблемът е шумът“, споделя Дидие Шулер, бивш държавен служител и политик, задържан за няколко седмици в La Sante, пред BFMTV през 2022 г. „През нощта те будят крясъци”.

Бивш полицай, интервюиран от телевизията, описва как е бил подложен на непрестанни обиди от други затворници, щом разбрали, че е влязъл в затвора.

Малко вероятно е Саркози да не привлече подобно внимание зад решетките. И въпреки че е решен да обжалва присъдата си, може да му се стори, че свободата е много далеч още в първата нощ в затвора.

„Знаеш кога влизаш“, казва Патрик Балкани, бившият кмет на Льовалоа-Пере. Той излежа няколко месеца за укриване на данъци, преди да бъде освободен по здравословни причини. „Но не знаеш кога ще излезеш”.

Това се случи Dnes

Тагове:

саркози затвор карлос чакала драйфус нориега
