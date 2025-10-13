Политолози: Трифонов е "друг човек" в сравнение с преди и партията му е в разпад

Политолози виждат изборите в Пазарджик като симптом на дълбока криза в българската демокрация.

Изборите в Пазарджик

"Ако бяхме държава в Африка, бих се съгласила с някои недостатъци на изборите, но ние за пореден път показваме, че не можем да правим честни, нормални, истински избори", коментира политологът проф. Мария Пиргова в студиото на "Денят ON AIR".

Тя обърна внимание и на държавните медии, които според нея представят събитията тенденциозно, без да показват всички гледни точки.

Анализаторът проф. Стоян Денчев изрази несъгласие със сравнението на България с африкански държави, като подчерта, че и там има утвърдени демокрации.

Той определи случилото се в Пазарджик като пример за политическо номадство - хора, които сменят партии и позиции не по идеологически, а по лични мотиви.

Според Денчев сривът на ГЕРБ до шесто място е изненадващ, имайки предвид традиционното влияние на партията в региона.

Изненада ли е победата на ДПС-НН в Пазарджик и какво се случи в Огняново

"Не съм съгласен, че на Бойко Борисов не му пука - напротив, много му пука. Ако резултатите от Пазарджик се проектират на национално ниво, това би било катастрофа за ГЕРБ. Интересът му е жив, защото общото управление се покрива с интереса за съществуването на партията му", каза анализаторът проф. Стоян Денчев пред Bulgaria ON AIR.

Проф. Захари Захариев разгледа изборите в Пазарджик като симптом за по-дълбока системна криза.

"Тези избори са изключително важни като епикриза за състоянието на българското общество и държавност. Те показват, че трайно вървим от посткомунистическо и посткапиталистическо към постдемократично време. Виждаме възходяща линия на авторитаризма за сметка на демокрацията", коментира проф. Захариев.

Слави Трифонов, законът и разпадът на "Има такъв народ"

Коментарите засегнаха и поведението на Слави Трифонов след скандалния законопроект, който защитава личното пространство.

Проф. Пиргова заяви, че Трифонов е "друг човек" в сравнение с преди и партията му е в разпад, докато Захариев видя в действията му опит да задържи контрола върху разпадаща се парламентарна група.

Проф. Денчев прогнозира, че скандалът ще бъде забравен след няколко дни - типично за българската политическа динамика, в която нови кризи изместват старите почти ежедневно.