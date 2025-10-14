Брад Пит и Инес де Рамон вече живеят заедно

Връзката между Брад Пит и Инес де Рамон става все по-сериозна. Според слуховете, двамата са се нанесли да живеят заедно и са по-щастливи от всякога. 61-годишният актьор и 32-годишната дизайнерка на бижута са заедно от ноември 2022 г.

"Брад наистина включва Инес във всички свои планове за пътуване и когато те са вкъщи, те просто релаксират заедно. Те наистина превръщат дома си в дом", коментира източник на "People".

Друг източник казва, че връзката става наистина силна. Той описва двойката като "по-щастлива от всякога".

