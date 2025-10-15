IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
БСП след труса от Бойко: Дестабилизация бързо ще доведе до криза

Би поставила под въпрос постигнатото от правителството

15.10.2025 | 09:05 ч. 48
Снимка: БГНЕС

Нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента. Това се заявява в позиция на Изпълнителното бюро на БСП.

След направените вчера изявления, очакваме партията  мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори, допълват от левицата. 

В конкретната политическа ситуация поставяме на първо място финансовата и социалната стабилност на държавата и българите, пише още в позицията. 

От БСП припомнят, че са загърбили тяснопартийното и политическото си его в името на обществения интерес. 

Вярваме, че всеки един от партньорите ни в съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това. 

Реконструкция на правителството, блокиране на Народното сьбрание, нови избори - това са алтернативи. По оста стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А оттам крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна, допълват от БСП. 

Вчера Бойко Борисов заяви, че не вижда никакво място на ГЕРБ в такова управление. Това стана на среща на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков в централата на партията, след като ГЕРБ стана шеста политическа сила на изборите за общински съветници в Пазарджик.

Няма да счупим коалицията, но няма и да стоим по този начин - всеки ден да обясняват Борисов-Пеевски, каза още лидерът на ГЕРБ. Пеевски не е в управлението, или да влезе официално - каквото кажат там на Съвета за съвместно управление (ССУ), аз ще преценя за ГЕРБ дали е редно или не, допълни той.

Премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председател на Народното събрание, каза Борисов. "Една година близо – стига им, стига им толкова, да става от ИТН, да става от "Ново начало", макар че на нас се полага, но и това ми е все тая, но не може да ни се качват на главата", добави той.

Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България, заяви по-късно лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски в позиция, разпространена от пресцентъра на формацията. „ДПС-Ново начало“ е на висотата на отговорността към хората, към държавата и затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт, пише още в позицията. По думите на Пеевски те са готови да поемат отговорност. Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от Желязков, както бе заявено от Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори, посочи още Пеевски. 

