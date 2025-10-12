На 3 зодии започва да им върви по вода след 13 октомври

От следващата седмица, а именно от 13 октомври 2025 г. късметът най-накрая пристига за три зодиакални знака. Седмицата започва добре за тези знаци, тъй като Плутон тръгва директно през знака Водолей.

Ефектите от този транзит и възможностите, които той дава ще продължат до 2026 г. Тази планетарна промяна представлява възможност за разширяване, тъй като сте призовани да преоткриете какво означава да се влюбите в живота си, вместо просто да преминавате през него на автопилот.

Плутон ще се движи директно във Водолей до 6 май 2026 г., което значи, че всички ние ще навлезем в портал на трансформация и растеж. Плутон ни насърчава да поставим под въпрос предишните си вярвания и планове, за да можем да станем най-автентичното си Аз. Тази версия на себе си изисква да обичаме живота си и да привличаме пълния божествен късмет на вселената.

А ето и кои знаци ще са най-облагодетелствани от края на ретроградния Плутон:

Водолей

Върнете се към това, което обичате, скъпи Водолей. Животът напоследък ви се е струвал като мъчение, за разлика от вдъхновяващите приключения, които предпочитате. За да промените нещата към по-добро, трябва да се замислите защо сте давали толкова много енергия на неща, които са ви изтощавали, вместо на такива, които да ви озаряват отвътре. Предопределено ви е да правите забележителни неща в този живот, но не можете да следвате чужд сценарий, за да ги постигнете. Отделете си известно време, за да се върнете към начина, по който винаги сте си представяли живота си. Не става въпрос само за това да почитате сърцето си или да се наслаждавате на себе си, а да се синхронизирате с вселената.

Сега ви се предлага шанс да се върнете към това, което обичате. Знаете какво е чувството да живееш в хармония с душата си, но от известно време не сте си позволявали да поемете по този път. Продължете по път, който резонира с вас или с живота, за който мечтаете, дори и по него да няма почести или много пари.

През това време ще бъдете привлечени обратно към това и към този когото обичате. Не забравяйте да прегърнете както желанията на сърцето си, така и любящите и подкрепящи връзки в живота си. Като уважавате вътрешните си желания и си позволявате да вярвате, че животът не е нужно винаги да се чувства толкова труден, ще привлечете по-голям късмет, изобилие и любов чрез поредица от ободряващи нови преживявания.

Източник: Tialoto.bg