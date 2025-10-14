Лена Бориславова след приказките на Борисов: Май е вдигнал кръвно

Лена Бориславова, депутатът от ПП-ДБ също реагира на изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза, че вече не вижда място за партията му в управлението на държавата.

"Бойко май е вдигнал кръвно. Само не разбирам защо БСП са му виновни... друг го изяде в Пазарджик", написа Бориславова в социалната мрежа Фейсбук.

Изборите в Пазарджик бяха основната причина за гнева на Борисов. След финалното преброяване партията на Борисов остана на шесто място в областния град.

Борисов се ядоса и от изявлението на "Продължаваме промяната" от вчера за резултатите от вота. "ДПС-Ново начало “изяде” ГЕРБ, категорични са ПП.