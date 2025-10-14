Бойко Борисов: Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат

“Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав! Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Виждаме, че от тази "сглобка" ГЕРБ се класира на шесто място!”, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

“Това, което говорехме - за еврозоната, за Шенген, за това, че след 27 години падна мониторинговият механизъм, и прочее… Изглежда това в ромските махали не се отчита - там ДПС-Ново начало, там явно четливо разбират друго. И се чува радостен глъч, че ГЕРБ бил победен! Айде сега хващайте се, ще си карате сами влака!”, добави Борисов в извънредно включване от централата на партията. Там е и премиерът Росен Желязков, и всички министри от ГЕРБ.

“Вчера Мирчев ми пише смс-и, че "Ново начало" било всичко, и че ГЕРБ бил изчезнал. Мирчев, не ни мисли, ние направихме каквото трябваше за историята, а вас ви нямаше никъде - нито при влизането в еврозоната, нито в Шенген, никъде - вкарахте ни само в сивия списък за пране на пари при Асен Василев, допълни още Борисов.

В тази помия в Пазарджик не участвахме! Знаехме, че по ромските махали ще е чудо - корпоративният вот там е ясен, - тези, които ние ги пъдим, отиват в "Ново начало", каза още Борисов и добави: “Не виждам защо ние трябва да бъдем параван на всичко, което се случва!"

“Единственото, което може да ни радва, е че ние не участвахме в тази кочина и помия, каза той за изборите.

БСП, ИТН, ДПС-НН са от едната страна. Дал съм дума, че няма ние да счупим първи коалицията, но и няма да стоим по този начин. Всеки ден обясняват за Борисов и Пеевски. Какво общо има Борисов с това управление?”, попита депутатът и е категоричен, че Пеевски не участва в управлението.

“Да вземат решения на съвета за съвместно управление и каквото решат, но това не ми харесва. Премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председателя на Народното събрание”, каза още Борисов.

“Не може да ни се качват на главата. Ще наблюдаваме няколко дни. Колко им беше кеф вчера - на Кирил Петков, че ГЕРБ са изчезнали, Божанов чисти пърхот, Василев и той. Добре, имате по 200-300 гласа отгоре при тази ниска активност. Ние, за разлика от тях, не влизаме по махалите. Понякога да си шести е по-достойно от това да си първи, втори или трети”, коментира изборите за общински съвет, на които ГЕРБ финишираха шести.

Борисов призова депутатите си да идат по родните си места и да видят "колко е изяденото" от тялото на ГЕРБ.

“Има две мнозинства от първи партии вече - да си управляват”, каза още Борисов и се обърна към държавния глава Румен Радев:

“Радев да каже на младите лекари, че парите им отидоха в Турция за "Боташ". Всяко зло за добро. Червената лампа светна какво ни очаква, ако не се махнем от всичко това. Или правителството ще заработи като едно и ще работи за доброто на българите, или такива смели да си угаждат на партиите. Ще изкараме още 3-4 дни без кворум и ще си отиде правителството. Да решат дали могат да управляват без шестата партия, която ги вкара в еврозоната и ги изкара от механизма за наблюдение. Даваме път на младите да се докажат. Да видим как ще се докажат. ПП за четири години объркаха всичко”, посочи още Борисов.

По думите му резултатът на ГЕРБ ще е още по-лош, ако партията остане в това управление. “Дадоха министерствата на концесия, коалиционна култура - нула! Всички ни търсиха за преговори, но с условието Борисов да не е премиер, защото ако аз бях премиер, областният на Разград да е излетял, шефът на полицията в Русе да е излетял, и много други! Къде е шефът на районното в Пазарджик, къде е шефът на дирекцията на полицията, къде са всички? И изведнъж - не стига, че сме шести, но и отгоре на всичко имаме и пасив, че Дани Митов бил министър!”, каза още Борисов.

“Или правителството ще заработи като едно и ще гледа интересите на българите, или ще изкараме 4-5 дена без кворум, и то правителството ще си замине. Една година крепихме държавата, и за благодарност – станахме шести. След три години ако го караме така, съвсем ще изчезнем”, завърши Борисов.