Билборд с надпис „Тук не е Москва“ цъфна пред руското посолство в София

Той е бил поставен там от ПП „Демократи за силна България“

13.10.2025 | 16:45 ч. 91
Снимка: БГНЕС

Софийската организация на ПП „Демократи за силна България“ постави символичен билборд с надпис „Тук не е Москва“ на кръстовището на бул. „Драган Цанков“ и ул. „Никола Мирчев“ – на метри от сградата на руското посолство в София.

Поводът е продължаващото бездействие на институциите по казуса с т.нар. „руски анклав“ –  присвоени 11 000 кв. м. в санитарно-охранителната зона на яз. „Искър“, които се ползват от Руската федерация без правно основание и без документи за собственост в продължение на десетилетия.

Петицията, стартирала през септември, вече е подкрепена от над 7000 граждани и продължава да събира подписи.

Инициативата настоява държавата да възстанови контрола върху обекта от национално значение – вододайната зона на град София и да предприеме действия за пълна прозрачност относно собствеността и достъпа до терена.

