Новини

91-годишен мъж е в болница след нападение от кучета

Случаят е от джебелското село Плазище

04.11.2025 | 14:51 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Възрастен мъж на 91 години от джебелското село Плазище е настанен в болница, след като е бил нападнат от две кучета, съобщават от Областната дирекция на МВР в Кърджали.

За БТА от полицията уточниха, че инцидентът е станал в самото село, когато стопанинът на четириногите, които са от породата "Кангал", бил зает със селскостопанските си животни. 

Пострадалият е с разкъсване на дясната подбедрица.

Стопанинът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за това, че не е положил достатъчно грижи за намиращи се под негов надзор 2 кучета, които причинили телесна повреда. 

село Плазище нападение от кучета
