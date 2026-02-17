Анализатори: Очакванията към кабинета “Гюров” са високи

В очакване да разберем кои министри влизат в състава на служебния кабинет “Гюров”, политологът проф. Анна Кръстева е на мнение, че очакванията към Гюров като служебен министър-председател са по-високи, отколкото обичайно за служебно правителство.

“И очакванията са от два различни източника - първо - нас гражданите, защото този служебен кабинет е резултат от безпрецедентна мобилизация, която свали предишното правителство. Вторият източник е по-специфичен, той е на самия на Андрей Гюров. За него това е златен шанс за връщане в политиката, откъдето беше отстранен в доста начален етап в своето политическо развитие. Това е човек с високи амбиции и спортен дух", заяви политологът в студиото на "България сутрин".

Проф. Кръстева смята, че успехът на кабинета ще е личен успех и за Гюров.

"Очакваме амбициозно правителство. Естествено, че имаме интерес към имената. Но първата по-глобална картина преди това е дали той ще удържи теста, а той е дали ще сложи представители на много близки партии. Най-големият тест е за министъра на вътрешните работи - дали ще бъде Бойко Рашков, който много силно му се препоръчва, или ще търси други имена. Очаквам балансиран по отношение мъже-жени кабинет", допълни проф. Кръстева.

Какви министри да очакваме?

"Да събереш в един кабинет, както очакваме, калени в изпълнителната власт и близки до Борисов, Иван Костов, ПП-ДБ. Това е един стремеж към баланс, но и да не бъде уязвим кабинетът. Не мога да си представя, но и не искам да си представям, служебен кабинет, който да не бъде критикуван. Определено няма да бъдат само експерти, защото два месеца е изключително кратък период. Като профил това трябва да са хора, които много добре познават системите", коментира политологът.

Проф. Кръстева е на мнение, че кабинетът на Гюров ще се изправи пред три предизвикателства.

"Първо - да се противопостави на модела "Борисов-Пеевски". На второ място е администрацията на държавата, за която Борисов нееднократно казва, че тя не работи, когато няма редовно правителство. И на трето място е изборната администрация. Чуваме от различни места, включително от Румен Радев, как вече се подготвят схеми и за купуването на комисии”.

Социологът Юлий Павлов подчерта, че Андрей Гюров е възможно да бъде гарант за честни избори. По думите му той е единственият от петимата кандидати, който не е свързан със статуквото.

"Освен това имаше само двама души с нужния административен опит - той и Димитър Главчев. Правителството на Главчев не се справи много добре с тази задача. Заради това смятам, че тези избори ще бъдат по-добре организирани. Гарант за честните избори не е правителството, гарант са самите партии", коментира социологът пред Bulgaria ON AIR.

Избори 2026

Павлов е категоричен, че е ключово партиите да имат доверие на представителите си.

"Тъй като вече има дисбаланс между купения и корпоративния вот, е важно МВР да следи колкото се може да бъде по-малко. Основата на нашата избирателна система е взаимният контрол между партиите. Не трябва да се допуска това, което видяхме на последните избори - да се купуват цели комисии. Партийната дейност изискван организация и отдаденост. Не трябва да се допускат съмнителни хора в комисиите. И другото, което не трябва да се допуска, но то няма да се промени, са смени в последния момент", добави Павлов.

Проф. Кръстева смята, че този път избирателната активност ще бъде по-висока.

"Тази повишена избирателна активност има два източника - първият са протестите, вторият е перспективата за радикална пренареждане на партийната система. На трето място е, че новите партийни проекти активизират хора, които не са гласували", разясни тя.

Проектът на Радев

Социологът Юлий Павлов е сигурен, че проектът на Румен Радев ще бъде първа политическа сила.

"Самите протести не могат да повлияят толкова на избирателната активност, тя се влияе от появата на нов играч. Хората искат да дадат властта на някой друг, а не да се разменя между съществуващи играчи. Очакваме вълна, която ще е по-голяма, отколкото при "Продължаваме промяната" или "Има такъв народ", но по-малка от Царя и Борисов. Очакваме между 3 и 3,2 млн. души да гласуват. Голяма част от новите избиратели ще гласуват за Румен Радев", посочи социологът.

