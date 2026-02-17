Ген. Ралчев за "Петрохан": Изпуснаха Деян Илиев, той можеше да каже много неща

Намерените гилзи в хижа "Петрохан" не са изстреляни от огнестрелно оръжие, според Министерството на вътрешните работи (МВР), а вероятно са от възпламенени в пожара боеприпаси.

"Нормално е, след като има 18-20 броя оръжия, да има и боеприпаси. Касите са били отворени, където са били боеприпасите, и това е способствало да се възпламенят. Това дава отговор за намерените множество гилзи и куршуми, които не са изстреляни от оръжия", коментира експертът по национална сигурност ген. Румен Ралчев в предаването "България сутрин".

Той отбеляза, че "говорим за шест трупа, които висят на шията на разследващите" и все още няма стройна версия, за да може да се каже "нещата са горе-долу така".

Според него методите и средствата, с които разполагат Специалните служби и МВР, са достатъчно силни.

"Много от отговорите се пазят, защото трябва да бъдат проверени", заяви ген. Ралчев.

Той отбеляза, че на записи в хижата се вижда самурайски меч, за който никой нищо не казва.

"Будизмът е срещу убийството и самоубийството, докато самурите са издигнали самоубийството в институция", каза пред Bulgaria ON AIR ген. Ралчев и посочи още, че стомасите на жертвите са били празни.

Експертът по национална сигурност добави, че и хижа "Петрохан", и село Българи се намират много близо до границата.

"И двете сгради са оборудвани с много камери, което подсказва на специалистите много неща", загатна той.

Според експерта проблемът е, че "много непрофесионално се подхожда".

"В село Българи първият оглед е на двора. 16 дни след убийствата или самоубийствата се прави официален оглед. Кучета - няма. Къщата и дворът са поддържани. Има някой, който се грижи. Къде е той? За около два часа са си заминали. Не е сериозно. Проверката на една къща не включва само един поглед отгоре. Това не е работа за час и половина", анализира ген. Ралчев.

Той призова професионализмът да излезе напред.

"Трябва да светнат лампичките, че има огромно недоверие към всичко, което става - неправилни изрази, изпусната и половинчата информация, не трябва да се бърза. Има жажда за информация, но това не трябва да пречи на изработката", подчерта ген. Ралчев.

"Че е имало чадър някакъв, е имало, че е присъствала агентура - е факт, има вторични белези, които показват. Разследванията на къщите би трябвало да покажат доста неща, които са били съхранявани вътре. Учуден съм, че не е имало кучета в проверката на къщата в Българи. Работата като администрирането, рутината, изиграва неблагодарна роля на тези, които искат да получат информация, но ако не им се подаде правилната информация или не се открият улики - не могат да гледат на кристално кълбо и да си изсмукват от пръстите", каза експертът.

Къде е Деян Илиев

Той подчерта, че Деян Илиев, открил телата край хижата, е важен свидетел, който е трябвало да бъде поставен под наблюдение, под охрана, но е изпуснат, въпреки че "можеше да каже много неща".

"Очаквам да се появи информация, която да даде светлина за основните причини. Засега се плъзгаме отгоре и се опитваме да налучкваме. Ако е впрегнат ресурсът на МВР по начин, по който трябва да се работи, би могло да се оформи вече по-точна картина", смята ген. Ралчев.