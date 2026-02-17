IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: Най-пищният карнавал в света завладя Рио де Жанейро

Бразилските улици са завладяни от музика, костюми, макети, блясък и хиляди хора

Снимки: Reuters

Карнавалът в Рио де Жанейро, известен като "най-голямото улично парти на планетата", вече е в разгара си и буквално "заличава" нормалното ежедневие в града.

Традиционно той се провежда всяка година преди Великденската седмица, като през 2026 г. официалните тържества са между 13 и 21 февруари. И следователно - уличните празненства с музика, танци и блясък вече събират с пълна сила хиляди местни и туристи.

От години карнавалът е нещо повече от празник. На него се гледа като на културен спектакъл, който съчетава вековни традиции, религиозни мотиви и модерна улична култура, водена от ритмите и огнените паради на школите по самба в прочутия Самбодром.

Хора от всички възрасти и социални слоеве се потапят в карнавалната еуфория и улиците се превръщат в сцена за блок-партита, където всеки може да танцува, пеe и да се забавлява. В центъра на събитията, разбира се, са грандиозните дефилета на школи по самба с пищни костюми, гигантски платформи и невероятна енергия.

