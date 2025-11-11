На много места в планините вали, не е подходящо за туризъм

Не е добро времето в планините и не се препоръчва туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

На много места вали дъжд и времето не е подходящо за разходи във високите части на планините.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина – и от сняг.

По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина. Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°. (БТА)