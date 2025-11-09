Костадин Ангелов: Асен Василев се е возил на задната седалка със собственици на „Лукойл“

Назначаването на особен управител има за цел да гарантира стабилност на доставките и да защити националния интерес, заяви коментира новият заместник-председател на парламента Костадин Ангелов пред БНТ.

"Няма нищо бързо. Държавата в тази ситуация показа гръбнак. Това решение беше взето, за да защити националния интерес, да защити българските граждани и да гарантираме, че няма да има проблем след като влязат тези санкции в действие след 21 ноември“, заяви Костадин Ангелов.

Според Ангелов основната цел на особения управител е да осигури стабилност на доставките и гаранция за това, че българите ще имат горива.

Той също коментира, че не е изненадан от атака на опозицията по темата и ги определи като „по-скоро прокремълски, отколкото пробългарски".

Изтъкна, че в комисията в парламента е било казано, че Асен Василев се е возил на задната седалка със собственици на „Лукойл“.

„Той тогава много защитаваше интересите на Литаско, да взимаме газ през доставчици, което увеличи цените на горивата за българските граждани. Това показва, че поведението им е лицемерно. Тогава, когато управляват правят нещо съвсем различно - товарят българите с цени“, коментира Костадин Ангелов.

Той заяви, че ако президентът Румен Радев наложи вето на този закон, това показва, че работи за Русия.

„Това е президентът, който твърди, че Крим е руски. Това означава, че Румен Радев ще защити не интереса на България, а на Русия. Но нека да наложи вето – обещавам му, че това вето ще бъде преодоляно в рамките на часове. Това няма да попречи на Народното събрание да защити интереса на всеки българин“, допълва още той.

Новият заместник-председател на парламента уточни как ще се процедира с "Лукойл" и какви гаранции се предвиждат за финансовите средства от продажбата ѝ.

„Това, което е важно, "Лукойл" ще бъде оценена на пазарна стойност. Тя ще бъде продадена, ако изобщо бъде продавана, на този, който даде най-добра цена. Парите, които ще бъдат събрани от тази продажба, ще отидат в банка. България е гарант за това. Те ще бъдат съхранявани в Българската банка за развитие, в сметка, и ще бъдат върнати на собствениците, когато санкциите бъдат премахнати. Това, което се случва, е обсъдено както със САЩ, така и с Европейската комисия“, уточнява той.

Той коментира и придобиването на рафинерията от БЕХ дали е национализация. В тази връзка той не изключи като възможен този сценарий.

„Национализация означава нещо да се вземе без да се платено. когато говорим за плащане в специална сметка не говорим за национализация. Много е важно, когато влезе особеният управител, да видим каква е цената, да видим кой ще даде най-голяма цена и тогава ще разсъждаме. Стъпка по стъпка правим политиката, стъпка по стъпка се вземат решенията", подчертава Ангелов.

Костадин Ангелов коментира и възможността България да поиска отсрочка от САЩ, както Унгария: "Разликата с Унгария е, че Тръмп каза, че страните, които имат излаз на море, купуват газ и петрол от Русия, което е лек намек за България. От 2022 година до момента доставките на България не са диверсифицирани. Това, което чуваме от ПП, е, че те са стартирали нещо, но защо не го довършиха? Ако беше една жена, щеше да роди четири пъти… Имаше и коментари, че чакаме кораби от Америка с втечнен газ, но корабите ги няма."

Той каза, че е възстановен диалога с работодателите по отношение на бюджета.

"За левите партии този бюджет е десен, за десните партии този бюджет е ляв...фискалната стабилност за нас е цел", каза още той.