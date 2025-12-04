Четирима остават в ареста за безредиците на протеста

Съдът остави в ареста четирима от задържаните за вандализма след протеста на 1 декември в София, пише БГНЕС. Съдът реши, че има реална опасност от извършване на ново престъпление и затова остави четирима в ареста.

Обвиненията срещу тях са за хулиганство с изключителен цинизъм и дързост. Според прокуратурата обвиняемите са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки. Обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители.

“Полицаите ми се обадиха, казаха да не се притеснявам, само за справка са, не са направили нищо. Това се случва в 02:00 часа през нощта, тоест след протеста. Били са на някаква спирка, дошли, спрели са ги, документи за проверка, едното момче не е имало лична карта.

Ще дойдеш ли с нас до районното, за да установим кой си”. “Да, няма проблеми”. Отишли са децата и хайде задържане. Цял ден ги държаха на другия ден, цял ден от полицията излизат и казват спокойно, тези момчета нищо не са направили, няма проблеми. И в 19:00 ми се стоварват някакви постановления от някаква прокурорка”, заяви Светослав Толешков, баща на един от обвиняемите.