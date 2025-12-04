Прокуратурата поиска мярка "задържане под стража" за петима от провокаторите на протеста

Софийска районна прокуратура внесе в Софийски районен съд искания за налагане на мярка "задържане под стража" спрямо 5 лица за извършени хулигански действия на 01.12.2025 г. в централната част на гр. София, съобщиха от прокуратурата.

Софийска районна прокуратура наблюдава 16 досъдебни производства, а към наказателна отговорност са привлечени 14 лица. Те са обвинени за това, че са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Обвиняемите са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР. Деянията на част от обвиняемите се отличават с изключителен цинизъм и дързост - осъществени са на публично място в присъствието на много граждани при демонстрация на безнаказаност и на пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави.

След запознаване с материалите по досъдебните производства наблюдаващи прокурори внесоха искания за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите Ж.Ж., К.Й., Л.Т., М.И. и Н.А. Исканията за определяне на най-тежката мярка за неотклонение са на база събраните доказателства - свидетелски показания и видео записи, които са заснели деянията на обвиняемите. При претърсвания у част от обвиняемите са открити и пиротехнически изделия. Всичките обвиняеми, за които е поискана най-тежката мярка за неотклонение, са с предходни криминални регистрации. Ж.Ж. и К.Й. са осъждани, а М.И. и Л.Т. са с висящи досъдебни производства.

След преценка на събраните до момента доказателства по досъдебните производства и като са взети предвид добри характеристични данни, прокурори при Софийска районна прокуратура са наложили на обвиняемите И.С., М.Б. и Д.М. мярка за неотклонение „гаранция в пари“, а на Й.Дж. и Б.Б. - подписка.

Разследванията по досъдебните производства продължават.