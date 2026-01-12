IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Доверието в лидерите е катастрофа, Борисов с исторически спад

Единствено президентът Румен Радев е със стабилни показатели

12.01.2026 | 13:28 ч. Обновена: 12.01.2026 | 13:29 ч. 167
Снимки: bTV

Протестната вълна, която заля страната през последния месец на 2025 година доведе до оставката на правителството на Росен Желязков. Обществените нагласи обаче остават силно негативни, а доверието към политическите лидери продължава да спада и да достига критично ниски нива. Това показват данните от национално проучване на „Маркет ЛИНКС“, финансирано и реализирано съвместно от bTV и агенцията. То е проведено сред 1008 лица над 18 г. в страната в периода 18 - 29 декември 2025 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Според изследването 70% от българите не одобряват посоката, в която се развива страната, като водещи причини са усещането за несправедливост, съмненията за непрозрачно разпределение на публични средства и корупция.

Доверието в лидерите спада

Президентът Румен Радев е единственият, който запазва относително стабилен профил на доверие - ефект, който социологът обясни с „надпартийната позиция“ на държавния глава. Радев е с доверие от 44%.

2

За сметка на това Бойко Борисов отчита най-драстичен спад на доверие, като Живков посочи и важен индикатор: подкрепата за партията е по-висока от доверието в лидера, което може да се чете като сигнал за вътрешна ерозия.

Борисов и Асен Василев се "радват" на 14% доверие. Процент над тях пък е Костадин Костадинов от "Възраждане".

Най-висок дял на недоверие традиционно остава при Делян Пеевски, а сред лидерите с негативен нетен рейтинг са и ключови фигури от последната управляваща коалиция.

Лидерът на ИТН Слави Трифонов се радва на едва 6% доверие, а Атанас Зафиров от БСП е с едва 5%.

1

Има ли риск от нови протести?

Според данните мнозинството от гражданите продължава да предпочита машинното гласуване, а промените в Изборния кодекс са определени като „последната голяма битка“ преди предсрочния вот.

Ако не се възстанови доверието в Изборния процес, има потенциал за нова протестна мобилизация, тъй като енергията от декемврийските протести „не е изчерпана“, смята Живков.

Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС" е проведено сред 1008 лица над 18 г. в страната в периода 18 - 29 декември 2025 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

