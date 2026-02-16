Групата на Калушев в "Петрохан" разкрила възстановен канал за трафик на хора?

Малко преди Нова година покойният Николай Златков, открит в кемпера край връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишото момче, споменал пред баща си, че рейнджърите в хижа "Петрохан" имат доказателства за възстановен канал за трафик на хора.

Информацията идва от източник на OFFNews, запознат с разследването. В свидетелските си показания бащата на Златков заявява, че в последните години е подновил отношения със сина си, след като Николай прекратил комуникацията си с него по време на престоя на групата в Мексико.

При завръщането си в България Николай започнал отново да се вижда с баща си, като му благодарил, че го е оставил сам да вземе решение дали да остане в Мексико.

В показанията си родителят неколкократно посочва, че момчето изглеждало в отлично здраве. Винаги пристигал на срещите облечен в черната си униформа, за която пояснявал, че е работна. Понякога идвал сам, понякога го докарвали други хора.

Николай също така разказал на баща си, че групата тренира много често с полицията. По думите на момчето имали конфликт с туристи, бракониери и хора, каращи моторни шейни в района.

Заплахи получавали "само от местни бабаити", на които пречели да карат джипове в гората.

Преди Нова година Николай Златков споменал пред баща си, че рейнджърите открили, че е възстановен канал за трафик на хора. По думите на 22-годишното момче групата ги наблюдавали с дрон, така че да могат да подадат сигнал до властите.

Баща и син Златкови имали уговорка да се чуят след Нова година, но това така и не се случило до момента на трагедията.