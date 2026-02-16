IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Здравното министерство разработва визия за внедряване на ИИ

Инициативата е на министъра в оставка Силви Кирилов

16.02.2026 | 18:42 ч. 9
БГНЕС

По инициатива на министъра на здравеопазването в оставка доц. д-р Силви Кирилов беше разработена визия за внедряване на изкуствения интелект в здравеопазването. Тя поставя основите за използване на новите технологии в диагностиката, лечението и управлението на здравните услуги. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването (МЗ).  

Визията очертава стратегическата рамка за въвеждане на решения, базирани на ИИ, така че те да подпомагат медицинските специалисти и да подобрят качеството, ефективността и достъпа до здравни услуги, при защита на сигурността на данните и пациентските права. В същото време се гарантира, че ИИ ще бъде инструмент в помощ на здравните специалисти, но окончателните медицински решения ще продължат да се вземат единствено от лекарите.

Проектът предвижда поетапно внедряване на интелигентни системи в области като ранната диагностика и превенцията, анализ на медицински образи, подпомагане на клиничните решения, оптимизиране на болничните процеси и намаляване на административната тежест за медицинските екипи. Сред приоритетите са също развитието на научноизследователската дейност, по-доброто използване на здравните данни за планиране на политики и създаването на условия за иновации в сектора, посочиха още от МЗ.

Особено внимание се отделя на етичните стандарти и човешкия контрол върху използването на изкуствения интелект. Предвидени са и мерки за повишаване на дигиталните умения на медицинските специалисти, както и инициативи за информираност на гражданите относно възможностите и ограниченията на тези технологии.

