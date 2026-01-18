Екатерина Михайлова: На изборите със скенери, които никой не е виждал? Не е сериозно

Нямаме гаранция за честни избори към днешна дата. Аз съм привърженик на машинното гласуване. Сега от едната страна искат гласуването да остане с машини, от другата предлагат някакви скенери, които никой не е виждал. Не е сериозно да отидем на избори и да не знаем как ще се гласува.

Това коментира преподавателят по конституционно право и бивш зам.-председател на Народното събрание проф. Екатерина Михайлова в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви. Чувам, че ще

променят 100 параграфа, които тепърва ще отиват в комисия

Може би 5 дни преди изборите ще завършат промените в Изборния закон, това не е сериозно, категорична е Михайлова.

Макар да е виждала много често промени в Изборния закон в последния момент, според нея е по-добре сега да не се пипа, а да се спазят правилата и да има обществено обсъждане. Напълно възможно е никой да не иска да бъде служебен премиер. Но очаквам все някой да каже "да". Тепърва предстои президентът да направи срещи, а може би вече ги е направил, добави Михайлова.

И обясни правилата - няма хипотеза Росен Желязков да е премиер при насрочени избори.

Президентът трябва да подаде оставка пред Конституционния съд

ако реши да участва в изборите, припомни Михайлова. Няма срок кога КС ще се произнесе, може да забави или да избърза, зависи от тях. Ако правим аналогия назад във времето, КС ще се произнесе до седмица. А вицепрезидентът не може да заеме позицията на държавен глава преди решението на КС.