IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Екатерина Михайлова: На изборите със скенери, които никой не е виждал? Не е сериозно

Няма хипотеза Росен Желязков да е премиер при насрочени избори

18.01.2026 | 14:20 ч. 15
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Нямаме гаранция за честни избори към днешна дата. Аз съм привърженик на машинното гласуване. Сега от едната страна искат гласуването да остане с машини, от другата предлагат някакви скенери, които никой не е виждал. Не е сериозно да отидем на избори и да не знаем как ще се гласува.

Това коментира преподавателят по конституционно право и бивш зам.-председател на Народното събрание проф. Екатерина Михайлова в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви. Чувам, че ще

променят 100 параграфа, които тепърва ще отиват в комисия

Може би 5 дни преди изборите ще завършат промените в Изборния закон, това не е сериозно, категорична е Михайлова. 

Макар да е виждала много често промени в Изборния закон в последния момент, според нея е по-добре сега да не се пипа, а да се спазят правилата и да има обществено обсъждане.  Напълно възможно е никой да не иска да бъде служебен премиер. Но очаквам все някой да каже "да". Тепърва предстои президентът да направи срещи, а може би вече ги е направил, добави Михайлова.

И обясни правилата - няма хипотеза Росен Желязков да е премиер при насрочени избори.

Президентът трябва да подаде оставка пред Конституционния съд

ако реши да участва в изборите, припомни Михайлова. Няма срок кога КС ще се произнесе, може да забави или да избърза, зависи от тях.  Ако правим аналогия назад във времето, КС ще се произнесе до седмица. А вицепрезидентът не може да заеме позицията на държавен глава преди решението на КС.  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

екатерина михайлова избори скенери президент
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem