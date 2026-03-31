Рускиня обърна гръб на флага на Украйна на световното по художествена гимнастика ВИДЕО

Скандал и напрежение по време на Световната купа по художествена гимнастика в София.
По време на церемонията по награждаването след финала на обръч при звученето на украинския химн в чест на победителката Таисия Онофрийчук, рускинята София Илтерякова се обърна с гръб към флаговете.
Илтерякова успя да спечели сребърен медал, съобщава Нова тв.
Гимнастичките от Русия бяха допуснати до надпреварата, но те бяха с неутрален статут и без национални символи.
