Рускиня обърна гръб на флага на Украйна на световното по художествена гимнастика ВИДЕО

Скандал и напрежение по време на Световната купа по художествена гимнастика в София.

По време на церемонията по награждаването след финала на обръч при звученето на украинския химн в чест на победителката Таисия Онофрийчук, рускинята София Илтерякова се обърна с гръб към флаговете.

Илтерякова успя да спечели сребърен медал, съобщава Нова тв.

Гимнастичките от Русия бяха допуснати до надпреварата, но те бяха с неутрален статут и без национални символи.