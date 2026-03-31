Костадинов: Превръщат ни в украинска колония!

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов също разкритикува договора, сключен вчера от служебния премиер Андрей Гюров, с Украйна. По думите му договорът е "престъпен".

Костадинов нарече както Гюров, така и украинският президент Володимир Зеленски, нелегитимни лидери. А въпреки че са на едно мнение с лидера на "Прогресивна България" Румен Радев, Костадинов все пак отправи критики и към него, казвайки, че е "лицемерен".

Лидерът на "Възраждане" заяви, че ще предприеме мерки срещу договора. Ето какво още пише той:

Вчера нелегитимният министър-председател на България подписа незаконен договор с незаконния президент на Украйна. Договорът е незаконен, защото служебното правителство на нелегитимния Гюров няма правомощия да поема такива международни ангажименти - неговата задача е само да проведе изборите. Въпреки това наглата четворна коалиция ППДБ-Радев-Доган-ГЕРБ го стори.

С договора България поема огромни ангажименти към Украйна, вкл. и да открие украински училища в България, да въведе украинския език за изучаване от българчетата и да пренапише историята си в украинска изгода. Отделно от това ще ремонтираме украинските реактори, ще им подаряваме оръжия, ще осигуряваме логистика за обучение на войниците им и т.н., и т.н. С този договор правителството на ППДБ-Радев-Доган-ГЕРБ на практика превръща България в украинска колония, а украинците - в господари на българския народ.

Ето какво ще направи Възраждане в отговор:

1. Още днес ще поискаме извънредно заседание на Народното събрание, на което договорът да се обяви за невалиден.

2. Ще изпратим сигнал до прокуратурата да разследва Министерския съвет за национално предателство.

3. Ще изискаме от служебната президентка незабавно да даде обяснение какво прави нейното правителство.

На последно място - видях, че бившият президент Радев лицемерно се възмутил от действията на одобрените от самия него министри. Призовавам натовския генерал, ако не е лицемер, незабавно да изтегли министрите си от кабинета и да предизвика правителствена криза!

Действията на правителството на ППДБ-Радев-Доган-ГЕРБ представляват огромна държавна измяна. Хората, подписали престъпния договор с Украйна, трябва да бъдат незабавно арестувани и разследвани.

Припомняме, че вчера Андрей Гюров и Володимир Зеленски сключиха 10-годишен договор в Киев.

Премиерът беше категоричен, че България ще бъде партньор на Украйна не само в настоящите тежки времена, но също така и във възстановяването на страната. Гюров обърна внимание на Вертикалния газов коридор и железопътната връзка между Александруполис и Одеса, които по думите му са много важни обекти, осигуряващи не само енергийната сигурност, но и сигурността на Източния фланг на НАТО.