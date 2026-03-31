Почина легендата на Левски Борислав Михайлов

Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст, съобщиха от неговото семейство.

Той е бивш капитан на националния отбор на България по футбол и бивш президент на БФС.

Борислав Михайлов имаше сериозни здравословни проблеми след прекаран инсулт, като от края на ноември беше болница. Състоянието му беше критично в последните седмици, той беше в кома, като така и не успя да се възстанови въпреки усилията на лекарите.

Борислав Михайлов е сред легендарните имена в историята на българския футбол – вратар на националния отбор, с след това и дългогодишен президент на Българския футболен съюз. Роден е на 12 февруари 1963 г. в София и е част от една от най-известните футболни фамилии в България.

Михайлов започва кариерата си именно в „Левски“ София, където дебютира през 1981 г. и остава до 1989 г. В този период се утвърждава като един от най-добрите вратари в България. Със „сините“ печели 3 титли на България – 1984, 1985 и 1988 г., 3 Купи на България – 1982, 1984 и 1986 г.

През 1986 г. е избран за Футболист №1 на България.

След края на 80-те години Борислав Михайлов продължава кариерата си извън България – нещо рядко за българските футболисти по това време.

Той играе за „Беленензеш“ (Португалия), „Мюлуз“ (Франция), „Рединг“ (Англия) и „Цюрих“ (Швейцария).

След престоя си в чужбина се завръща в България, където играе за „Ботев“ Пловдив и „Славия“, преди да прекрати кариерата си през 1998 г.

Най-големите успехи на Борислав Михайлов идват с националния отбор на България. Той дебютира през 1983 г. и записва 102 мача за националния тим – едно от най-добрите постижения в историята на българския футбол.

Михайлов е капитан на легендарния отбор на България от Световното първенство през 1994 г. в САЩ, когато страната достига полуфинал и завършва на четвърто място – най-големият успех в историята на българския футбол.

Начело на БФС

След края на активната си кариера Михайлов остава във футбола, но вече като ръководител. През 2000 г. става член на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз. През 2001 г. е избран за вицепрезидент. През 2005 г. става президент на БФС – пост, който заема повече от 16 години.

По време на ръководството му българският футбол преминава през един от най-трудните си периоди – националният отбор постепенно губи позициите си в Европа, а феновете многократно настояват за промени в управлението на БФС.

През 2019 г. Михайлов подава оставка след силен обществен натиск, но през 2021 г. отново е избран за президент. През 2023 г. подава оставка за втори път след протести на фенове и напрежение около управлението на българския футбол.