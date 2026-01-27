Президентът Йотова оповести графика за срещите с включените в "Домовата книга"

В изпълнение на процедурата за назначаване на служебен министър-председател в чл. 99, ал. 5 от Конституцията държавният глава Илияна Йотова продължава срещите с кръга лица, определени в основния закон да могат да заемат поста.

На 28 януари, сряда, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2 управителя и подуправителите на Българската народна банка, както следва:

От 11.00 часа – Димитър Радев; От 12.00 часа – Петър Чобанов; От 13.00 часа – Радослав Миленков; От 14.30 часа – Андрей Гюров.

На 29 януари, четвъртък, в 13.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.

На 30 януари, петък, президентът Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата, както следва: От 11.00 часа – Димитър Главчев; От 12.00 часа – Маргарита Николова; От 13.00 часа – Силвия Къдрева.

Припомняме, че днес президентът се срещна с председателя на парламента Рая Назарян, която отказа поста служебен премиер.

Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност, каза председателят на Народното събрание Рая Назарян след срещата с президента Илияна Йотова относно разговорите за сформиране на служебен кабинет. Назарян допълни, че колкото и да е подготвен председателят на Народното събрание, не е справедливо това и към него ще има съмнения за намеса в изборния процес.

Според член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на БНБ Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – съответно Велислава Делчева, Мария Филипова.

Държавният глава Илияна Йотова следва да проведе срещи и разговори с тях и след това да обяви избрания от нея служебен премиер.

В края на 2025 г. тогавашният президент Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка. На 16 януари Радев обяви, че страната отива на избори, след като от АПС върнаха третия мандат неизпълнен. Преди това бяха върнати и първите два проучвателни мандата – на ГЕРБ - СДС и на „Продължаваме промяната-Демократична България".