Кои са вероятните кандидати да оглавят БСП?

Крум Зарков и Габриел Вълков са сочени като най-вероятните претенденти за лидери на БСП, предава БГНЕС.

Този уикенд се провежда 51-ят Конгрес на БСП, на който ще бъде избрано ново ръководство на партията. След като на 16 декември 2025 г. Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка, а председателят Атанас Зафиров не подаде такава с мотива, че е длъжен да я подаде пред Националния съвет на БСП, се стигна до 10 януари 2026 г., когато се проведе заседание на Националния съвет на партията. На него бе взето решението на 7 и 8 февруари да се определи по какъв път ще поеме левицата след участието й в правителството на Росен Желязков.

Крум Зарков - от БСП кадър и секретар на президента Радев до битката за партиен лидер

Крум Зарков е роден на 21 ноември 1982 г. в град София. Завършва 9-а Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в столицата и впоследствие завършва магистърска степен по международно право и право на международните организации в Университет Париж 1 Пантеон-Сорбона във Франция. Получава и диплома от Института по политически науки – Париж.

През 2014 г. Зарков встъпва в активната политическа дейност като член на БСП. Става народен представител в 44-ото Народно събрание през 2017 г., където е избран за депутат от 19-и многомандатен избирателен район – Русе. Депутат е също в 45-ото, в 46-ото и 47-ото Народно събрание.

В периода 2017 – 2021 г. е заместник-председател на ПГ на "БСП за България" и член на парламентарната Комисия по правни въпроси. Заради качествата си на правен експерт, Зарков е и водещ говорител на БСП по темите, свързани със съдебната реформа, Конституцията и върховенството на правото.

В периода от август 2022 до юни 2023 г. Крум Зарков е служебен министър на правосъдието в служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен от президента Румен Радев.

Зарков се дистанцира от активната партийна линия на БСП след 2023 г., но възгледите му остават непроменени и като представител на реформаторското крило в левицата той продължава да отстоява идеи като върховенството на правото, конституционализма, независимостта на съдебната власт, европейските стандарти за демокрация. Поради тази причина е възприеман и като потенциален мост между БСП и либерално-демократичната общност.

Крум Зарков е секретар по правните въпроси на държавния глава Румен Радев от 3 юли 2023 г.

След обръщението на президента Радев към българския народ, че ще внесе предложение в Народното събрание за произвеждане на референдум с един въпрос: "Съгласни ли сте еврото да стане национална валута от 1 януари 2026 г.?", Зарков съобщи, че подава молба да бъде освободен от длъжността на секретар на президента по правните въпроси, а причината е „предложението да се произведе референдум по конституционно недопустим въпрос, с което не мога да се съглася, съответно да подпомагам“.

Зарков отправя критики както към бившия лидер на левицата Корнелия Нинова, така и към настоящия председател на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров. Подкрепя и антиправителствените протести, въпреки че БСП е част от управлението.

Неотдавна Зарков се обяви за радикална промяна в БСП и сподели, че не съжалява за работата си с Румен Радев. А само преди седмица в свой пост в социалната мрежа Фейсбук той бе категоричен: „БСП заслужава да се борим за нея!“

Лидерът на младежите Габриел Вълков в битка за столетницата

Председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков е категоричен, че партията има нужда от нов път с нови лица, които могат да я върнат обратно сред първите политически сили.

Той е роден на 15 декември 1996 г. в град София. Завършва Езикова гимназия „Дорис Тенеди“. Придобива своята диплома за висше образование в Нов български университет със специалност „Политика и общество“, след което се насочва към магистърска програма „Енергийни пазари и услуги“ в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Вълков е член на БСП от 2015 г., а през май 2022 г. е избран за председател на Младежкото обединение в БСП – позиция, която го превръща в основен говорител на партията по теми, засягащи младите хора.

От 11 ноември 2024 г. Габриел Вълков е народен представител в 51-ото Народно събрание от ПГ на „БСП-Обединена левица“. Той е и председател на парламентарната Комисия по въпросите на младежта и спорта.

Темите, по които активно говори като депутат, са свързани с данъчната справедливост, включително премахването на плоския данък, социалните политики и жизнения стандарт на българските граждани, защита на труда и младите работещи, насърчаване на доброволчеството. По негова инициатива парламентът намали лихвата на студентските кредити от 7% на 3%.

Като представител на по-младото поколение в БСП той защитава позицията за по-широкото участие на младите хора в политиката. Негов приоритет са и законодателните инициативи, свързани със защитата на децата и младите хора, както и борбата със съвременните наркотици. Последният пример за това е искането му за незабавна забрана на никотиновите паучове, които се употребяват включително и от малолетни.

Вълков е и застъпник на идеята бързо да бъде приет Законът за държавния бюджет за 2026 година със заложените в него придобивки, за да не се налага удължаване на действието на удължителния закон, като не изключва и възможността за влизането в спирала от избори.